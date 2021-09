LA NUOVA ARMA DEI GOVERNI AUTORITARI? GLI SHUTDOWN DI INTERNET! – NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IL WEB È STATO SPENTO INTENZIONALMENTE ALMENO 850 VOLTE - I DATI SONO EMERSI DAL RAPPORTO DI ACCESS NOW E JIGSAW: "SEMPRE PIU' PERSONE SI COLLEGANO E ACCEDONO ALLA RETE. ALCUNI LA VEDONO COME UNA MINACCIA E VOGLIONO CONTROLLARLA" - OLTRE AD ESSERE UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, QUESTI BLACKOUT MINANO ANCHE LE ECONOMIE NAZIONALI PERCHE'...

Dagotraduzione da Protocol

Internet shutdown 6

Nell'ultimo decennio, i governi di tutto il mondo hanno intenzionalmente spento Internet almeno 850 volte, e il 90% di questi blackout si sono verificati negli ultimi cinque anni.

Cosa c'è dietro questa preoccupante tendenza? «Sempre più persone si collegano e ottengono l'accesso a Internet», ha detto Marianne Díaz Hernández, avvocato in Venezuela e membro dell'organizzazione no-profit Access Now. «I governi vedono questo come una minaccia, e iniziano a pensare che Internet sia qualcosa che devono controllare».

Internet shutdown 4

Queste statistiche sbalorditive provengono da un nuovo rapporto pubblicato mercoledì da Access Now e Jigsaw, una divisione di Alphabet che si concentra sull'affrontare le minacce sociali con la tecnologia. Il rapporto documenta la storia delle chiusure di Internet nell'ultimo decennio, le chiusure dei pedaggi economici sui paesi che le impongono e ciò che i governi e la più ampia comunità imprenditoriale e della società civile possono fare per fermare quella che è diventata rapidamente una diffusa e grave violazione dei diritti umani.

Internet shutdown 3

Felicia Anthonio guida la campagna #KeepItOn di Access Now, che documenta gli arresti di Internet dal 2016. «Gli arresti di Internet non garantiscono stabilità o risolvono le crisi che si stanno verificando», ha affermato Anthonio. «In realtà stanno mettendo in pericolo la vita delle persone».

Il rapporto, pubblicato nel magazine di Jigsaw The Current, parla della recente chiusura di Internet in Egitto durata cinque giorni: anche se non ci sono dati con cui fare confronti «mai prima d'ora un intero paese, in cui più di un quarto della popolazione era connesso a Internet, si era separato dal web aperto» hanno scritto gli autori del rapporto.

Internet shutdown 2

La chiusura dell'Egitto ha suscitato la condanna di alcuni paesi occidentali, scrivono gli autori, ma da allora il numero dei blackout di Internet è solo aumentato. Queste interruzioni sono spesso programmata durante le elezioni nei paesi di tutto il mondo, e costano miliardi di dollari alle economie di quei paesi. Una stima citata nello studio ha suggerito che il Myanmar, che ha avuto una serie di gravi chiusure, potrebbe aver perso il 2,5% del suo PIL. Si tratta de «la metà del danno perso nella Grande Recessione degli Stati Uniti in meno di un terzo del tempo», scrivono gli autori.

Internet shutdown 1

Questo per non parlare dell'impatto sulle persone. Alcuni di loro hanno condiviso le loro storie con Access Now. Una donna ugandese ha raccontato la storia di essere andata in città per prelevare contanti da un bancomat senza riuscirci: né la banca né il resto del paese era connesso a Internet.

«Tutto era giù e tutti sembravano confusi su ciò che stava accadendo e bloccati come me», ha scritto la donna.

Una persona in Etiopia ha descritto l'interruzione avvenuta dopo un attacco del governo al Tigray, raccontando di non aver avuto modo di contattare il padre malato. «Qualcuno è passato di recente da Addis Abeba e mi ha detto che stavano bene, ma non posso esserne sicuro. Non ho ancora sentito la sua voce», ha scritto.

Internet shutdown 7

Il blackout egiziano del 2011 e altre interruzioni hanno portato all’attenzione il ruolo svolto dai fornitori dei servizi internet in paesi in cui ne esistono pochissimi. «Nei mercati altamente sviluppati come gli Stati Uniti, dove ci sono migliaia di ISP, la vastità fornisce un certo grado di protezione. Ma in molti paesi, come in Egitto nel 2011, il web può subire un tremendo arresto con solo poche telefonate», scrivono gli autori.

Access Now chiede agli ISP di quei paesi di resistere alle pressioni del governo per bloccare o limitare l'accesso a Internet e di segnalare le richieste che ricevono. Le aziende globali come Facebook e Google, nel frattempo, hanno un ruolo da svolgere nel tracciare le interruzioni di Internet e determinare se siano intenzionali o no, ha detto Anthonio.

Lo Shutdown in Usa

La collaborazione contribuisce anche alla presa di coscienza dello stato dei blackout: il loro numero è in aumento anche perché oggi ci sono persone che effettivamente ne tengono traccia e li contano.

«na delle cose che abbiamo sviluppato è il rapporto sulla trasparenza di Google, che è uno strumento che in realtà è progettato per aiutare a esporre il tema delle chiusure di Internet monitorando le interruzioni del traffico».

Anche i governi stanno prestando attenzione. Numerosi gruppi globali, comprese le Nazioni Unite, hanno condannato la chiusura di Internet come una violazione dei diritti umani fondamentali. Ma Anthonio insiste che è necessaria più pressione: «Più voci abbiamo che parlano la stessa lingua e si oppongono a questo particolare problema, più la questione diventa importante per le varie parti interessate che sono in grado di influenzare o porre fine a quel problema», ha detto.