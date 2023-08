LA NUOVA CAFONISSIMA MODA: LA FESTA PER IL “GENDER REVEAL” – I FUTURI GENITORI ORGANIZZANO DEI PARTY TAMARRI PER SVELARE IL SESSO DEL NASCITURO AD AMICI E PARENTI – LA PIÙ FAMOSA FU QUELLA DI MATTIA ZACCAGNI E CHIARA NASTI CHE AFFITTARONO LO STADIO OLIMPICO – SUI SOCIAL SE NE VEDONO MOLTE: C’È CHI FA CADERE PETALI BLU O ROSA DA UN ELICOTTERO, ALTRI SCELGONO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO E C’È CHI PROIETTA DELLE SCRITTE SULLA FACCIATA DEL CONDOMINIO – IL COSTO? PUÒ ARRIVARE FINO A…

Estratto dell’articolo di Azzurra Giorgi per “la Repubblica”

il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 8

Addio intimità di fronte a un’ecografia. Ora la rivelazione del sesso del nascituro è accompagnata, nei casi più sobri, da una festa con palloncini e coriandoli, e in quelli più esagerati da elicotteri, fuochi d’artificio e cantanti neomelodici. Con una spesa che arriva anche a 15mila euro.

Dopo l’arrivo, anni fa, nel Meridione, ora il gender reveal party spopola in tutto il Paese, con pasticcerie e party planner che registrano da mesi un’impennata di richieste. «Un po’ è dovuto alle influencer e un po’ perché si guarda agli Stati Uniti che lo fanno da tanto tempo», racconta Barbara Borghi della pasticceria Mabanuby di Milano. E infatti basta scorrere profili e storie sui social per vedere come la moda sia esplosa.

Due anni fa diventò virale un gender reveal in cui sesso (e nome) del nascituro furono proiettati sulla facciata di un palazzo a Napoli, con tanto di giochi di luci e un conto alla rovescia che, dopo quasi due minuti, rivelò che la coppia avrebbe avuto un maschietto: Nunzio. E da allora a seguire il trend sono stati vip e non. In un’escalation fatta anche d’eccesso che ha portato, un anno fa, all’affitto dello stadio Olimpico da parte dell’influencer Chiara Nasti e del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. Coi coriandoli blu che esplosero quando lui tirò un pallone in porta.

il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 3

[…] Per quel che riguarda le richieste si va dalle più semplici, palloncini colorati e crema della torta in azzurro o rosa, a quelle più costose, con allestimenti scenografici e spettacoli pirotecnici. «In questo periodo vanno tantissimo i fuochi colorati, per cui la coppia, come se avesse una scatola della dinamite, preme su un “detonatore” e in contemporanea il fuochista gli spara dietro fuochi azzurri o rosa, racconta Mara Grimaldi che da Napoli organizza queste feste da anni.

Inizialmente venivano fatte cose abnormi: eravamo in pandemia e quindi è capitato di fare delle proiezioni su un palazzo mentre le persone stavano affacciate alle finestre. Ora va di moda anche lo stile ispirato al Coachella (il festival musicale californiano che ogni anno raduna migliaia di persone, per l’occasione vestite in stile boho con frange, colori, motivi floreali, ndr ). La festa più semplice non costa meno di tremila euro, ma c’è chi ne spende anche 15mila». […]

festa per il gender reveal 6

E molto dipende dagli invitati: c’è chi sceglie una cerimonia coi soli parenti stretti e qualche amico, «ma a volte ci sono anche un centinaio di persone », racconta Grimaldi. he a volte assistono a veri e propri show. Con tanto di cantante. Il neomelodico Mario Forte ha il profilo TikTok stracolmo di video di questo genere: ci sono coppie circondate da orsetti giganti, cuori bicolori, razzi, animatori vestiti da Minnie e Topolino, o sorvolate da elicotteri che nel cielo lasciano una scia azzurra o rosa. In sottofondo la colonna sonora Sarà lui o sarà lei , conosciutissima dai 200mila follower. […]

