17 giu 2024 15:09

UNA NUOVA CUTRO? - UNA BARCA A VELA CON A BORDO DECINE DI MIGRANTI SI È RIBALTATA A CIRCA 100 MIGLIA DALLA COSTA DELLA CALABRIA - ALMENO 64 RISULTANO DISPERSI, MENTRE 12 SUPERSTITI SONO STATI SALVATI DA UNA NAVE MERCANTILE E AFFIDATI ALLA GUARDIA COSTIERA, CHE È POI APPRODATA A ROCCELLA IONICA. IN PORTO É ARRIVATO ANCHE IL CADAVERE DI UNA DONNA DECEDUTA DOPO ESSERE FINITA IN MARE - LA TRAGEDIA EVOCA QUELLA AL LARGO DI CUTRO IN CUI MORIRONO ALMENO 94 PERSONE...