UNA NUOVA GUERRA CIVILE? - I FAN DI TRUMP, IN VISTA DELLA SECONDA INCRIMINAZIONE PER L’EX PRESIDENTE, MINACCIANO: “MOLTI DI NOI SONO ARMATI” - L’EX CANDIDATA GOVERNATRICE REPUBBLICANA DELL’ARIZONA, KARY LAKE, HA ANNUNCIATO CHE SARÀ A MIAMI MARTEDÌ: “SE VOLETE PRENDERE IL PRESIDENTE TRUMP, DOVRETE PASSARE SU DI ME E SU 75 MILIONI DI AMERICANI COME ME. MOLTI DI NOI SONO MEMBRI DELLA NRA (LA LOBBY DELLE ARMI) QUESTA NON È UNA MINACCIA, È UN AVVISO DI SERVIZIO PUBBLICO…”

Estratto dell’articolo di Antonella Ciancio per il “Fatto quotidiano”

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

Sale lo stato d’allerta in vista della seconda incriminazione di Donald Trump, martedì prossimo a Miami, nell’inchiesta sul ritrovamento di documenti top secret nella sua casa a Mar-a-Lago, in Florida. L’ex presidente, già imputato a New York per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels, nonché nuovamente in corsa per la Casa Bianca, ha dato appuntamento ai suoi sostenitori per manifestare in suo favore. “Ci vediamo a Miami martedì!”, ha scritto Trump sui social.

L’obiettivo dichiarato e già collaudato con successo è utilizzare le sventure giudiziarie per consolidare il sostegno della sua base in vista delle elezioni. […] L’appello alla base “Maga” rievoca l’incitamento che l’ex presidente pubblicò in vista del 6 gennaio 2021, quando migliaia di suoi sostenitori fecero irruzione a Capitol Hill per tentare di bloccare la conferma da parte del Congresso della vittoria di Joe Biden[…]

donald trump

Per quegli eventi, i leader delle milizie di estrema destra Oath Keepers e Proud Boys e altri membri sono stati dichiarati colpevoli di “cospirazione sediziosa”, reato di complottare per rovesciare il governo raramente perseguito negli Stati Uniti. Enrique Tarrio, l’ex capo dei Proud Boys, è stato dichiarato colpevole un mese fa insieme ad altri tre membri. Il leader degli Oath Keepers, Stewart Rhodes, è stato condannato a 18 anni di prigione. In totale sono più di mille gli indagati per l’attacco al Congresso.

Secondo la Cnn, membri dei Proud Boys potrebbero essere presenti martedì quando Trump sarà formalmente incriminato per aver portato con sé dalla Casa Bianca centinaia di documenti top secret destinati agli archivi nazionali. Il procuratore speciale Jack Smith, che passerà alla storia per la prima incriminazione federale di un ex presidente, ha allegato al suo atto foto di scatoli di documenti tenuti persino in un bagno della lussuosa residenza di Trump a Mar-a-Lago in Florida.

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

A inizio aprile, a New York, l’ex presidente entrò nel tribunale per essere arrestato e imputato nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. Ne uscì rafforzato nei sondaggi e con milioni di dollari di donazioni per la sua campagna elettorale. La base si è già mobilitata. L’ex candidata governatrice repubblicana dell’Arizona, Kary Lake, ha detto a una convention che sarà a Miami martedì: “Se volete prendere il presidente Trump, dovrete passare su di me e su 75 milioni di americani come me”. Poi la provocazione: “Molti di noi sono membri della Nra (la lobby delle armi, ndr) questa non è una minaccia, è un avviso di servizio pubblico”.

oath keepers durante l assalto al campidoglio

[…] ci si aspetta che Trump sarà messo in stato di arresto e gli saranno prese le impronte digitali elettroniche prima di andare in aula. […] Ma potrebbe non essere l’ultima incriminazione per Trump: la procuratrice distrettuale Fani Willis ha già allertato le forze dell’ordine per quando ad agosto emetterà la sua decisione sull’inchiesta sulle presunte interferenze elettorali in Georgia.

stewart rhodes enrique tarrio enrique tarrio 2 gavin mcinnes 2 joseph biggs ethan nordean 2 Oath Keepers - Difensori del giuramento oath keepers durante l assalto al campidoglio