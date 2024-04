15 apr 2024 12:29

LA NUOVA GUERRA È IN PROVETTA – LA NATO VARA UNA STRATEGIA PER SVILUPPARE L’UTILIZZO DELLE BIOTECNOLOGIE "PER IL POTENZIAMENTO UMANO" NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA – L’OBIETTIVO È “PROTEGGERE L'ALLEANZA DALL'USO IMPROPRIO DI QUESTE TECNOLOGIE DA PARTE DI CONCORRENTI STRATEGICI E POTENZIALI AVVERSARI” (VEDI LA CINA) – PREVISTO LO STUDIO DI BIOSENSORI PER RILEVARE MINACCE BIOLOGICHE E DI BIOMATERIALI PER PROTEGGERE E CURARE I MILITARI…