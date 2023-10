13 ott 2023 14:28

NUOVA LINFA PER LA DISINFORMAZIONE - GOOGLE HA ANNUNCIATO CHE, GRAZIE ALL'ASSISTENTE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE "BARD", SARÀ POSSIBILE CREARE IMMAGINI DIRETTAMENTE NEL BOX DI RICERCA DEL MOTORE DI RICERCA - PER ORA LA FUNZIONE È DISPONIBILE IN VIA SPERIMENTALE NEGLI STATI UNITI, MA IN FUTURO DOVREBBE ESSERE DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO - NON È L'UNICA NOVITÀ INTRODOTTA DA "BIG G" GRAZIE AL PROGRAMMA DI IA...