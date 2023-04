LA NUOVA STRATEGIA DEI LADRI D’AUTO: ORA FREGANO IL VOLANTE! - SONO FACILI DA RUBARE E REMUNERATIVI, SOPRATTUTTO QUELLI DELLE AUTO DI ALTA GAMMA – ANCHE PERCHE’ SONO PICCOLI COMPUTER INTEGRATI: VERI E PROPRI CENTRI DI CONTROLLO, CON SISTEMI CHE SPAZIANO DAL CRUISE ALL’AUTORADIO, DAL CAMBIO SEQUENZIALE AL NAVIGATORE – SOSTITUIRLI PUO’ RICHIEDERE DAI 1.500 AI 1.700 EURO – E I DANNI POSSONO ARRIVARE A 20 MILA SE…

Estratto dell’articolo di Claudia Osmetti per “Libero quotidiano”

VOLANTI D AUTO RUBATI RECUPERATI DALLE FORZE DELL ORDINE

L’ultimo furto è stato scoperto ad Arezzo, in Toscana: quattro signori sono scesi in strada, hanno aperto la macchina con la chiave elettronica, si sono seduti al posto di guida e sono rimasti imbambolati. Non c’era più il volante. Sparito. Portato via nella notte, uno di loro s’è ritrovato pure senza cruscotto. Due Bmw e due Mercedes. […] Si son fatte furbe, le manoleste delle quattroruote. Non rubano più una berlina parcheggiata sulle strisce, adesso la smontano.

ladro auto 4

La rubano per pezzi. La marmitta prima, il volante dopo. Anche perché i volanti, ormai, sono piccoli computer integrati: veri e propri centri di controllo, con sistemi che spaziano dal cruise all’autoradio, dal cambio sequenziale al navigatore. Insomma, costano. E se ti ritrovi senza sei costretto a sborsare di tasca tua […]

A novembre dello scorso anno, a Roma, impazzava la “banda delle Mercedes”: in una notte riusciva a mettere a segno anche tre colpi, tutti su macchinoni di una certa cilindrata, tutti con l’unico scopo di lasciare i cavi a penzolare al posto del volante. Furti su commissione, pare: che poi c’è anche il mercato nero, la ricettazione e vai a capire dove è finito il tuo, di servosterzo. Tu, al massimo, dopo una bella sfuriata, finisci al concessionario che può arrivarti a chiedere anche 1.500, 1.700 euro per un volante nuovo di zecca. […] per un volante completo Mbw f10 m, per fare un esempio, sui siti compravendita on-line, chiedono non meno di 615 euro. […]

ladro auto 5

Chi resta fregato subisce danni che arrivano anche ai 20mila euro (dipende da quanti “pezzi” i ladri riescono a portare via). Per la maggior parte si tratta di automobili di fattura tedesca, Bmw e Mercedes su tutte. Ma anche Audi e Suv. È che una volta rubavano solo l’audioradio. […] Adesso (che l’audioradio manco c’è più, ci sono i lettori bluetooth) ti ripuliscono di tutto il resto. E son dolori, specie per il portafoglio.