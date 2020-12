UNA NUOVA TRUFFA TELEMATICA S'AGGIRA PER L'ITALIA: LE VITTIME SONO I TITOLARI DELLE CARTE DI CREDITO POSTEPAY CHE, AL MOMENTO DI SPORGERE DENUNCIA, SI RITROVANO IMPELAGATI TRA BUROCRAZIA E ATTESE (FAVORENDO INDIRETTAMENTE I TRUFFATORI) - TUTTO INIZIA CON UN SMS: "GENTILE CLIENTE, LE SUE UTENZE SARANNO SOSPESE PER MANCATI AGGIORNAMENTI SULLE CARTE O I CONTI. PER ENTRARE ACCEDA A QUESTO LINK…"

Massimo Lugli per "la Repubblica - Edizione Roma"

Una nuova truffa telematica, insidiosa come poche altre e basata sui disservizi postali. Vittime, i titolari delle carte di credito Postepay che, al momento di sporgere denuncia, si ritrovano impelagati in un ginepraio di attese. Ecco l'odissea di F. C., 60 anni, un medico che abita al Fleming e che il 18 novembre, è entrata nel gruppo dei bidonati con un sms sul suo cellulare.

«Gentile cliente, le sue utenze saranno sospese per mancati aggiornamenti sulle carte o i conti PT in base ai requisiti Dsd2. Per entrare acceda a questo link». La carta, in effetti, è vicina alla scadenza e la signora clicca sul link e si ritrova sul sito delle Poste o, quanto meno, su una sua insospettabile clonazione. Per accedere digita le sue credenziali, password compresa, poi i numeri di serie della carta da rinnovare. Risposta: «Entro 30 minuti riceverà un messaggio con un codice di sicurezza per conferma».

Il messaggio non arriva e la dottoressa comincia a sentire puzza di truffa, quindi chiama il numero verde delle PT 800003322. Per bloccare una credit card, di solito, bastano pochi minuti ma, con le Poste italiane, le cose vanno ben diversamente: venti minuti di attesa, un'operatrice che, finalmente, risponde solo per spiegare che deve fare un altro numero, musichetta per un altro quarto d'ora e infine un'altra voce femminile che la rimanda al numero verde di prima.

La dottoressa è sull'orlo della disperazione quando il telefonino squilla di nuovo: numero di cellulare visibile. «Buongiorno, signora sono un addetto alla sicurezza telematica delle PT, abbiamo rilevato un'operazione sospetta da 980 euro che, tra l'altro viene dalla Svizzera». «Meno male, stavo proprio cercando di bloccare la carta, è una truffa che devo fare?», risponde, sollevata, F. C. «Vada all'ufficio postale e versi tutto su una nuova carta che sostituirà quella che abbiamo bloccato. Gli estremi le arriveranno ora, con un messaggio delle Poste. Se crede può fare il versamento anche da un Bancopost, così non rischia che la somma resti ferma per chissà quanto». La signora, sulla carta prepagata delle PT, tiene solo piccole cifre: poco più di mille euro.

F.C. riceve il messaggio col numero della carta provvisoria, si precipita a uno sportello automatico, esegue diligentemente le istruzioni e pensa, finalmente, di aver risolto la questione, ringraziando in cuor suo l'efficienza del sistema di sicurezza delle PT ma si sbaglia di grosso. Il truffatore era proprio l'uomo al telefono e la signora se ne accorge solo il lunedì successivo, quando nessuno si fa vivo.

A questo punto va al commissariato di Ponte Milvio a sporgere denuncia: un'ora e 20 minuti di anticamera prima di trovarsi faccia a faccia con un ispettore che, dopo averle fatto firmare il verbale, le chiede di andare alle poste, farsi stampare l'estratto conto e tornare a consegnarlo per completare la denuncia. Quello ricavato dal sito delle PT, a quanto pare, non basta.

Gli appuntamenti online per gli uffici postali, a Roma, non si possono prendere da parecchi giorni come testimoniano le file di gente in attesa all' esterno, in questo periodo di restrizioni. La signora fa la coda sul marciapiedi per due ore e passa ma, se credeva che fosse l'ultima sfacchinata, s'illudeva anche stavolta. L'impiegata le spiega che per fermare la carta deve compilare un modulo (più complicato, da decifrare della Stele di Rosetta) che poi dovrà consegnare a un funzionario competente previo appuntamento telefonico.

«La chiameranno, non si preoccupi» . La dottoressa, nel frattempo, torna al commissariato ma anche per consegnare la documentazione c' è da aspettare a tempo indeterminato. Esasperata, si fa dare l' indirizzo Pec e spedisce tutto via posta certificata. Poi aspetta che qualcuno la chiami. Il sospirato appuntamento arriva martedì 29 dicembre ma non è la fine dell' odissea. Innanzitutto la carta è ancora attiva e solo allora viene bloccata. Poi c' è la questione del Pos che alla dottoressa serve per lavorare e che è, ovviamente, disattivato assieme alla carta. Arriverà, Quando? Non si sa. E nel frattempo che faccio? Boh. Quanto al rimborso, forse le sarà concesso e forse no.

Nessuno le può dare una risposta certa.

«Per adesso ci ho rimesso mille euro e almeno tre giorni di lavoro persi» , si sfoga F. C. « Alla polizia mi hanno detto che probabilmente si tratta di un raggiro gestito su base internazionale ma neanche loro erano certi che sarei stata rimborsata. E se solo avessi potuto bloccare subito la carta tutto questo non sarebbe successo. La beffa oltre al danno» . E il sospetto di una violazione dei siti delle PT, se non addirittura di qualche "basista" interno è fin troppo ovvio.