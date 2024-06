6 giu 2024 08:09

NUOVA VITTORIA PER TRUMP! - SOSPESO FINO A OTTOBRE IL CASO DELLE CARTE SEGRETE PORTATE DA TRUMP NELLA RESIDENZA DI MAR-A-LAGO IN FLORIDA È STATO BLOCCATO DALLA GIUDICE AILEEN CANNON - NOMINATA ALL'EPOCA PROPRIO DA TRUMP, LA CANNON SI È DETTA DISPONIBILE A TENERE UN'UDIENZA PER PERMETTERE AGLI AVVOCATI DELLA DIFESA DI INTERROGARE GLI AGENTI DELL'FBI CHE HANNO EFFETTUATO IL BLITZ NEL RESORT…