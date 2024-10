18 ott 2024 13:04

LE NUOVE FRONTIERE DELLA CRIMINALITA': L'ESTORSIONE IN SMART WORKING – DUE DETENUTI, CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA, VIDEOCHIAMAVANO DAL CARCERE DI SALERNO PER INDURRE LE VITTIME DI ESTORSIONE A PAGARE: I DUE PRATICAVANO TASSI MENSILI DA STROZZINI CHE VARIAVANO TRA IL 20 E IL 60 PER CENTO E, FUORI DALLA PRIGIONE, AVEVANO PRESTATO SOLDI A PERSONE IN DIFFICOLTÀ PER POI MINACCIARLI E…