15 mag 2023 10:39

NUOVI GUAI IN CASA GENOVESE – IL REGISTA PAOLO GENOVESE È STATO DENUNCIATO PER AVER FATTO COSTRUIRE UNA PISCINA ABUSIVA NELLA SUA VILLA A SAN FELICE CIRCEO, SUL LITORALE LAZIALE – I CARABINIERI FORESTALI, DURANTE UN CONTROLLO, SI SONO ACCORTI DELLA COSTRUZIONE IN GIARDINO VISTA MARE: LA SUA VILLA È IN UN’AREA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO DOVE DEVONO ESSERE RISPETTATI DEI VINCOLI PAESAGGISTICI - IL REGISTA È IL PAPÀ DI PIETRO, IL RAGAZZO CHE INVESTÌ E UCCISE DUE RAGAZZE A CORSO FRANCIA A ROMA…