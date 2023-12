20 dic 2023 12:18

NUOVI GUAI IN CASA RENZI – LA PROCURA DI FIRENZE HA CHIESTO 5 ANNI PER TIZIANO RENZI E LA MOGLIE LAURA BOVOLI, GENITORI DI MATTEONZO, E 10 MESI PER LA SORELLA, MATILDE – L’ACCUSA È DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FATTURE FALSE - LA COPPIA È IMPUTATA NEL PROCESSO PER I FALLIMENTI DI DUE COOPERATIVE DI VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA’ – SECONDO I PM, I GENITORI DI RENZI ERANO SOCI OCCULTI DI QUESTE SOCIETA’, CHE VENIVANO USATE PER AUMENTARE IL VOLUME DI AFFARI DELLA DITTA DI FAMIGLIA (LA “EVENTI 6”), E POI FATTE FALLIRE…