NUOVI GUAI PER LA “PITONESSA” – ANCHE LA SOCIETÀ “BIOFOOD ITALIA”, AMMINISTRATA FINO AL 2019 DALLA SANTANCHÈ, RISCHIA IL FALLIMENTO: I PM HANNO CHIESTO LA LIQUIDAZIONE GIUDICIALE DELL’AZIENDA, SOFFOCATA DA DEBITI PER UN MILIONE DI EURO - ARRIVA L'UFFICIALITÀ DEL COMMISSARIAMENTO DI "VISIBILIA": LE AZIONI SONO STATE SOSPESE DALLA BORSA, IL CDA È STATO REVOCATO ED È STATO NOMINATO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO...

IL CASO SANTANCHE VISTO DA GIANNELLI

VISIBILIA, REVOCATO CDA E NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

(ANSA) - Visiblia Editore, essendo quotata in Borsa 'ufficializza' con un comunicato diffuso ieri che il Tribunale di Milano l'1 marzo ha revocato dall'incarico gli attuali consiglieri di amministrazione, nonché gli attuali membri del collegio sindacale nominando quale amministratore giudiziario Maurizio Irrera.

Quest'ultimo ha il compito l'1 di provvedere alla gestione e in particolare di dotare la società - che aveva avuto come presidente Daniela Santanché fino a genniao 2022 - di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, costituendo un servizio di tesoreria interna; sostituire l'investor relator; revocare l'organo amministrativo della controllata Visibilia Editrice e convocare l'assemblea per la sua sostituzione; verificare che dall'aumento di capitale deliberato da Visibilia Editrice derivi l'apporto di risorse sufficienti a sostegno del piano di risanamento e comunque porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente.

VISIBILIA SOSPESA DALLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

(ANSA) - Le azioni Visibilia Editore sono sospese dalle negoziazione a Piazza Affari. Lo si legge in un avviso di Borsa Italiana.

La ministra Santanchè ancora nei guai ora a rischio fallimento c'è anche Biofood

Estratto dell’articolo di Monica Serra per “La Stampa”

daniela santanche dito medio

Dopo il commissariamento di Visibilia, la "creatura" della ministra del Turismo, rischia il fallimento un'altra società fino al 2019 amministrata da Daniela Santanchè. Si chiama Biofood Italia srl e ruota attorno alla galassia del piccolo colosso del bio, Ki Group srl, in liquidazione giudiziale da gennaio, su cui da tempo indaga la procura di Milano.

Costituita il 19 novembre del 2010, nel 2011 Biofood si carica gli oltre 5 milioni di euro di debiti che la quotata Bioera (oggi a rischio fallimento) ha con il Monte dei Paschi di Siena […] tramite un aumento di capitale […] pari al debito, garantito dalle azioni appena sottoscritte.

daniela santanche e canio mazzaro

Riesce a spuntare dalla banca senese una rateizzazione, con prima scadenza ben otto anni più tardi, nel 2019. Passa il tempo e Biofood - che vede alternarsi nella carica di amministratore unico la ministra Santanchè (tra il gennaio 2015 e l'ottobre 2019) e l'ex compagno Canio Mazzaro (tra settembre 2013 e gennaio 2015; e poi dopo Santanchè, fino a novembre 2023) - non paga un euro.

mazzaro di bioera

I crediti deteriorati di Mps - che nel frattempo con gli interessi avrebbero sfiorato quota 10 milioni - vengono acquisiti da Amco, la controllata del ministero dell'Economia che prova a riscuoterli e alla fine trascina Biofood davanti al Tribunale fallimentare […]

Ma, a sorpresa, all'ultimo minuto in udienza Amco si sfila e ritira l'istanza, da quel che si sa perché - a distanza di 13 anni - sarebbe in corso «la negoziazione del debito». Il Tribunale invia una segnalazione alla procuratrice aggiunta Laura Pedio che […] già indaga sul colosso del bio […] e, per falso in bilancio, su Visibilia, in un'inchiesta alle battute finali che tra gli altri vede indagata Santanchè.

FINAL DESTINASCION - MEME SU DANIELA SANTANCHE BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Così, mercoledì, i pm si presentano in udienza e chiedono la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) di Biofood, soffocata dai debiti scaduti anche con il Fisco, per un milione di euro. Con l'avvocato Fabio Cesare, la società prova a correre ai ripari e tenta la strada del concordato in bianco.

I giudici concedono un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione con i creditori (che dovrà essere omologato dal tribunale) o di un concordato preventivo. Se entro 60 giorni non si trova una soluzione, il fallimento è scontato. Stessa sorte potrebbe toccare alla quotata Bioera, se i giudici dovessero rifiutare la proroga delle misure di protezione scadute il 27 febbraio. Una nuova grana per la ministra.

