NUOVI GUAI PER LEONARDO APACHE LA RUSSA?

Inchiesta bis sul caso di Leonardo La Russa, il figlio del presidente del Senato indagato per violenza sessuale assieme all’amico dj Tommaso Gilardoni dopo la denuncia di una ragazza incontrata in discoteca a Milano nella notte tra il 18 e il 19 maggio. Un altro fascicolo, senza indagati, è stato aperto per “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

La seconda indagine è partita dalla denuncia presentata nelle scorse ore dall'avvocato della ragazza coinvolta nella vicenda, e si riferisce ad alcuni video – di cui i pm al momento non sono materialmente in possesso – girati quella notte con i cellulari nella casa di La Russa jr, alcune ore prima che la 22enne si risvegliasse accanto a Leonardo senza avere memoria di cos’era successo.

Tre filmati sarebbero contenuti nel telefonino di Gilardoni: lui stesso ne avrebbe parlato durante l’interrogatorio di alcuni giorni fa davanti alle pm titolari dell’inchiesta […] I video mostrerebbero Leonardo e Tommaso con la presunta vittima. Al momento i pm hanno in mano solo la descrizione fatta dallo stesso Gilardoni di quelle riprese. Un gioco, quello di filmarsi, che, avrebbe spiegato la Russa jr durante il suo interrogatorio del 20 dicembre, durato quasi sette ore, la ragazza avrebbe accettato.

Dopo la notizia dell’esistenza di questi video, l’avvocato della 22enne ha sporto querela. Da qui l'iscrizione del fascicolo oggi a modello 44, ossia a carico di ignoti, per il reato di “revenge porn” che punisce chi “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. Gli inquirenti, dopo l'estrapolazione di quei filmati che ancora in pratica non sono agli atti dell'inchiesta, dovranno verificare se i due ragazzi li abbiano inviati l'uno all'altro e se siano circolati o meno tra i loro amici.

Il contenuto dei filmati, rintracciati grazie a una intercettazione tra un amico dei due indagati e il padre, potrebbe essere uno degli elementi decisivi in vista delle determinazioni dei pm. Uno dei cardini attorno a cui ruota l'indagine[…] riguarda infatti le condizioni della ragazza […] Sarà fondamentale stabilire se la ragazza fosse in grado o meno di dare il consenso.