NUOVI GUAI PER PIETRO GENOVESE: È FINITO A PROCESSO PER EVASIONE – IL FIGLIO DEL REGISTA PAOLO È RISULTATO IRREPERIBILE MENTRE SI TROVAVA AI DOMICILIARI, IL 16 GENNAIO DEL 2021 – I CARABINIERI QUEL GIORNO SI RECARONO A CASA DEI SUOI GENITORI E SUONARONO AL CITOFONO, MA NON RISPOSE NESSUNO. NEPPURE IL 24ENNE, CHE SAREBBE DOVUTO ESSERE IN CASA PERCHÉ AI DOMICILIARI PER IL DUPLICE OMICIDIO STRADALE DI GAIA VON FREYMANN E CAMILLA ROMAGNOLI, A CORSO FRANCIA…

Estratto dell’articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

paolo e pietro genovese

Pietro Genovese è finito a processo per evasione. […] il ventiquattrenne, agli arresti domiciliari per il duplice omicidio stradale di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, non era in casa durante un controllo dei carabinieri.

I fatti che gli sono contestati e per i quali dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici risalgono al pomeriggio del 16 gennaio del 2021. Genovese, figlio del regista Paolo era già ai domiciliari, condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver ucciso con Suv le due sedicenni mentre attraversavano sulle strisce con il verde pedonale a Corso Francia la sera del 22 dicembre del 2019.

GAIA VON FREYMANN E CAMILLA ROMAGNOLI UCCISE A CORSO FRANCIA

[…] avendo il 24enne già trascorso ai domiciliari circa un anno e otto mesi, potrà beneficiare dell’affidamento in prova, poiché il suo residuo pena, pari a tre anni e sei mesi, è inferiore ai quattro di reclusione.

[…] I carabinieri della compagnia Parioli si sono recati a casa dei genitori di Pietro Genovese intorno le cinque di pomeriggio ma al citofono non ha risposto nessuno, neanche Pietro, che sarebbe dovuto trovarsi dentro perché ristretto ai domiciliari appunto dal 26 dicembre del 2019. Il Corriere della Sera però precisa che i carabinieri non avrebbero chiamato il ragazzo al cellulare pure avendone il numero e che dalle telecamere di videosorveglianza non si vede il suo passaggio. […]

PIETRO GENOVESE la macchina di pietro genovese 1 corso francia gaia camilla la macchina di pietro genovese 3 PIETRO GENOVESE pietro genovese la macchina di pietro genovese roma, fiori e biglietti sul guard rail di corso francia 3 il video del semaforo di corso francia il video del semaforo di corso francia 4 la macchina di pietro genovese2 PIETRO GENOVESE franco coppi difende pietro genovese 2