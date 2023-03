NUOVI GUAI PER IL PRODUTTORE ALBERTO TARALLO: E’ INDAGATO PER IL CRAC DELLA “ARES FILM”, ASSIEME A TRE DIRIGENTI DI UNA BANCA - IL COLPO DI SCENA E’ CHE, PER I PM, ANCHE IL SUO EX COMPAGNO MORTO SUICIDA, TEODOSIO LOSITO, AVREBBE CONTRIBUITO ALLA BANCAROTTA - VENGONO CONTESTATE TRE OPERAZIONI: SPESE EFFETTUATE SENZA GIUSTIFICAZIONNE, LA CARTA DI CREDITO AZIENDALE USATA COME BANCOMAT PERSONALE E LA CESSIONE DEI DIRITTI SUL LIBRO “MEMORIE DI ADRIANO”, DA PARTE DELLA ARES ALLO STESSO TARALLO, PER SOLI 350 MILA EURO (CON L’OBIETTIVO DI DANNEGGIARE I CREDITORI)

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per www.corriere.it

La più classica delle bancarotte, nella quale sono confluite dissipazioni, favori e ordinarie distrazioni, s’è portata via (nel 2020) la Ares film e i suoi sogni televisivi. Soffocata da debiti e sperperi la casa di produzione made in Zagarolo trascina ora in un gorgo giudiziario il suo padre-padrone Alberto Tarallo, assieme a tre dirigenti della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo.

[…] La Ares, in gran sintesi, sarebbe stata la gallina dalle uova d’oro alla quale attingere per spese voluttuarie, estranee al perimetro degli affari. Con un colpo di scena […] perché la dispersione di risorse economiche da parte della Ares , secondo i pm, fu condivisa da Teodosio Losito, morto per impiccagione (a un termosifone con una sciarpa di seta) l’8 gennaio 2019. Questi […] avrebbe cagionato «con dolo e per effetto delle predette operazioni il fallimento della Ares film srl (per circa un milione di euro, ndr)».

Ma quali sono le operazioni teoricamente spericolate compiute dai due? Il consulente della Procura, Igor Catania, ne individua tre. Una prima violazione […] dissipazione di circa 41mila euro per spese «effettuate in assenza di alcuna giustificazione di natura economico - aziendale».

Tarallo si sarebbe servito come di un suo personale bancomat della carta di credito aziendale e di quella del suo autista Marco Regoli (estraneo all’inchiesta) […] e poi la cessione di un progetto aziendale sull’archivio fotografico e «sui diritti per l’opera “Memorie di Adriano” (di Marguerite Yourcenar, ndr)» al patron per appena 350mila euro «allo scopo di favorire, in danno dei creditori, lo stesso Tarallo».

Per questa via il produttore sarebbe entrato in possesso dei veri gioielli della srl, il suo archivio […] e i diritti per uno dei romanzi di maggior prestigio del Novecento. Ultima contestazione, non meno importante, è quella della bancarotta «preferenziale» nei confronti della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, alla quale Tarallo fece avere 820mila euro in via privilegiata e «in danno dei creditori». […]

