NUOVI GUAI PER LA RETTRICE DI HARVARD CLAUDINE GAY DOPO LA BUFERA SCATENATA DALLA SUE AFFERMAZIONI SUGLI EPISODI DI ANTISEMITISMO E LE MINACCE AGLI STUDENTI EBREI NEL CAMPUS - DOPO ESSERE STATA ACCUSATA DI PLAGIO, L'ACCADEMICA HA PRESENTATO DELLE CORREZIONI A DUE SUOI ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2001 E NEL 2017: “HA AGGIUNTO VIRGOLETTATI E CITAZIONI”

Claudine Gay in audizione alla camera

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - Nuovi guai per la rettrice di Harvard Claudine Gay dopo la bufera scatenata dalla sue affermazioni sugli episodi di antisemitismo e le minacce agli studenti ebrei nel campus. Lo riporta il giornale dell'ateneo Harvard Crimson. L'accademica ha presentato delle correzioni a due suoi articoli pubblicati nel 2001 e nel 2017, dopo essere stata accusata di plagio. Secondo il portavoce dell'Università Jonathan L. Swain, si tratta di aggiunte di "virgolettati e citazioni". In un'intervista di qualche giorno fa al Crimson, oltre a scusarsi per le dichiarazioni alla commissione istruzione della Camera Usa per le quali ha rischiato di perdere il suo posto, Gay aveva sottolineato che per tutta la sua carriera aveva cercato di tenere "i più alti standard accademici".

