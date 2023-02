I NUOVI MOSTRI - KITTY INK È UNA MODELLA BRITANNICA CHE SI STA TRASFORMANDO IN UNA BAMBOLA GONFIABILE A COLPI DI BISTURI: "NEL MIO CORPO HO 3 CHILI DI SILICONE. HO SPESO OLTRE 90.000 EURO PER TUTTI GLI INTERVENTI A CUI MI SONO SOTTOPOSTA, LO RIFAREI, SONO FELICE" - "LA PROSSIMA OPERAZIONE SARÀ PER INGRANDIRE ANCORA IL MIO SENO PERCHÉ VOGLIO CHE SIA ANCORA PIÙ ESPLOSIVO. L'OPERAZIONE CHE FINO AD ORA HO PREFERITO FARE, È STATA QUELLA…"

Estratto da www.leggo.it

La modella Kitty Ink è molto conosciuta in Inghilterra ma anche sui social e questo perché il suo aspetto non passa di certo inosservato. Kitty infatti, oltre ad essere molto tatuata, si è sottoposta a moltissimi interventi chirurgici che hanno stravolto il suo fisico e il suo volto: […]

L'INTERVISTA DI KITTY INK

Nella sua intervista a Daily Star, Kitty Ink ha rivelato: «All'interno del mio corpo ho in totale tre chili di silicone. Per tutti gli interventi chirurgici a cui mi sono sottoposta, ho speso più di 80.000 sterline ma lo rifarei. La prossima operazione a cui mi sottoporrò sarà per ingrandire ancora il mio seno perché voglio che sia ancora più esplosivo di quanto non lo sia adesso. Comunque l'operazione che fino ad ora ho preferito fare, è stata quella per ingrandire il mio lato B: finalmente ho un sedere come si deve e questo mi rende molto felice. Non potrei più vivere senza». […]

