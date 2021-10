I NUOVI MOSTRI – I COSTUMI PIÙ GETTONATI PER QUESTO HALLOWEEN NON SONO PIÙ ZOMBIE E VAMPIRI, MA I PERSONAGGI DELLE SERIE TV E I VIPPONI - IL PIÙ POPOLARE E' L’OUTFIT NERO INDOSSATO DA KIM KARDASHIAN AL MET GALA: IL NUMERO DI RICERCHE PER TUTE NERE ATTILLATE SONO AUMENTATE DEL 113% - IL SECONDO POSTO VA AI GIOCATORI DI “SQUID GAME”, SEGUITI DAI PERSONAGGI DI “LA CASA DI CARTA” E HARLEY QUINN DI “SUICIDE SQUAD” – I LOOK PIÙ GETTONATI...

kim kardashian al met gala 1

Ida Di Grazia per www.leggo.it

Addio a zombie e vampiri. A dettare le tendenze in fatto di costumi di Halloween ci pensano le serie tv e i vip. Secondo la classifica stilata dalla piattaforma di moda e design Stylight, al primo posto tra gli outfit più cliccati da chi cerca idee per maschere da indossare alle feste di Halloween c’è l’abito nero sfoggiato da Kim Kardashian al Met Gala di questo anno: non potendo permettersi un abito firmato Balenciaga come quello, gli internauti vanno a caccia di tute nere aderenti con maniche lunghe: +113% di clic.

vans bianche squid game

Il secondo posto va al look dei giocatori di Squid Game, la serie Netflix del momento: secondo la piattaforma di analisi delle tendenze Lyst, le ricerche globali di tute di ispirazione retrò verdi o rosse sono aumentate del 97%, così come quelle di scarpe da ginnastica bianche hanno segnato +145%, con le Vans che hanno aumentato le vendite di un iperbolico 7800%.

la casa di carta

Per chi deve andare a più feste variando costume senza spendere, è ideale la tuta rossa che, a seconda degli accessori, può essere usata sia per le guardie di Squid Game che per i protagonisti de La Casa di carta, con la semplice aggiunta di un paio di anfibi e la maschera di Salvador Dalì.

harley quinn

Tornando alla classifica troviamo l’abito da sera rosso (+ 644% di click) di Harley Quinn di Suicide Squad, mentre per i più romantici spazio al look in stile Bridgerton: su Shopify gli acquisti di blazer e giacche di velluto sono improvvisamente aumentati del 75% ma anche il costume e la parrucca rossa de La regina degli scacchi, è tra i primi posti.

lady gaga house of gucci 2

Vola anche il look sfoggiato da Lady Gaga in House of Gucci: in rapida ascesa le ricerche di pellicce (+39%) e occhiali vintage (+20%). A sorpresa resiste il look da scolaretta della Britney Spears degli esordi: gonna a quadri +56%.

