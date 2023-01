I NUOVI MOSTRI – UNA SVALVOLATA BRASILIANA HA PUBBLICATO SU TIKTOK UN VIDEO IN CUI MOSTRA AI FOLLOWER COME SI È FATTA INIETTARE INCHIOSTRO NEI BULBI OCULARI: LA RAGAZZA HA DECISO DI FARSI TATUARE ENTRAMBE LE PUPILLE, MA CENTINAIA DI UTENTI CHE HANNO VISTO LE IMMAGINI L’HANNO AVVERTITA DEL RISCHIO CHE POSSA… - VIDEO

DAGONEWS

tatuaggio bulbi oculari1

Una donna brasiliana ha lasciato Internet a bocca aperta dopo aver condiviso un video in cui si fa tatuare i bulbi oculari di nero, suscitando l'indignazione degli spettatori che preoccupati hanno ipotizzato che potrebbe "diventare cieca".

Kiki Mary, brasiliana, ha scioccato gli utenti postando un video in cui si fa tatuare il bianco degli occhi con inchiostro nero.

La serie divisa in due parti ha accumulato oltre 2,1 milioni di visualizzazioni collettive.

Il primo video mostra un tatuatore che inietta inchiostro nero in un occhio della ragazza con una siringa, prima di versarci sopra dell’acqua.

tatuaggio bulbi oculari4

E se un solo video non fosse sufficiente a far rivoltare lo stomaco degli utenti, la brasiliana ha poi condiviso un primo piano del tatuaggio dell'occhio sinistro.

La stessa procedura viene utilizzata nel secondo video, ma questa volta l'artista offre agli utenti uno sguardo più approfondito sul suo lavoro, aprendo l'occhio di Kiki e ruotando la testa in modo che gli spettatori possano vedere l'inchiostro nero da tutte le angolazioni.

Gli spettatori sono rimasti inorriditi dal filmato e molti si sono chiesti perché Kiki rischiasse di diventare "cieca".

E gli utenti dei social media avevano ragione a preoccuparsi, soprattutto perché altre donne ne hanno conosciuto fin troppo bene i rischi.

tatuaggio bulbi oculari6

Anaya Peterson, irlandese, si è tatuata gli occhi di un blu brillante, ispirandosi alla modella australiana Amber Luke, diventando così cieca per tre settimane e arrivando persino a piangere lacrime blu.

Anaya ha notato che dopo essere stata tatuata ha dovuto essere portata d'urgenza in ospedale a causa del forte gonfiore.

Anche Aleksandra Sadowska, polacca, è diventata cieca dopo essersi fatta tatuare il bianco degli occhi di nero, esattamente come Kiki.

Alla fine Aleksandra ha fatto causa al suo tatuatore, che è stato giudicato colpevole di invalidità permanente.

tatuaggio bulbi oculari5

Secondo l'Accademia di Oftalmologia, il tatuaggio dei bulbi oculari, noto anche come tatuaggio sclerale, non è una forma tradizionale di tatuaggio, il che significa che chi esegue la procedura non è formalmente addestrato o certificato per eseguirlo.

Secondo WebMd, questi tatuaggi sono altamente pericolosi.

Dopo una serie di tatuaggi oculari andati male, nel 2010 le leggi hanno iniziato a cambiare.

Ora il tatuaggio del bulbo oculare è vietato in Oklahoma, Indiana e Washington.

tatuaggio bulbi oculari2 tatuaggio bulbi oculari3