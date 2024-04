15 apr 2024 13:08

NUOVO ATTACCO A SYDNEY! – DOPO LA STRAGE DI SABATO SCORSO IN UN CENTRO COMMERCIALE, IL VESCOVO ORTODOSSO ULTRA-CONSERVATORE MARI EMMANUEL E ALCUNI FEDELI SONO STATI ACCOLTELLATI DURANTE UN SERMONE NELLA CHIESA “THE GOOD SHEPHERD”. L'AGGRESSORE E' STATO ARRESTATO - IL RELIGIOSO, FAMOSO PER I SUOI SERMONI ANTI-LGBTQ, NON E' IN PERICOLO DI VITA - VIDEO