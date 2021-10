“PUÒ CAUSARE NAUSEA, CRISI EPILETTICHE, COMA. NEI CASI PIÙ GRAVI SI ARRIVA FINO ALLA MORTE” - LA BIOLOGA BARBARA GALLAVOTTI A “DIMARTEDÌ” SPIEGA COME FUNZIONA IL GHB, LA COSIDDETTA “DROGA DELLO STUPRO”: “VIENE USATA PER MOTIVI MEDICI PER TRATTARE LA NARCOLESSIA. E' RICERCATA COME STUPEFACENTE PERCHÉ CAUSA RILASSAMENTO, PERDITA DELLE INIBIZIONI, UNA LEGGERA EUFORIA” - “SEMBRA CHE SIA UN PO' SALATA, SAPONOSA. QUALCUNO HA LA PESSIMA IDEA DI SCIOGLIERLA IN BEVANDE ALCOLICHE, PERCHÉ IN QUEL CASO…” - VIDEO