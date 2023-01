14 gen 2023 09:40

NUOVO CAPITOLO DEL METOO ALLA PUMMAROLA (OVVERO COME SPIEGARE UNA CARRIERA STORTA CON LE MOLESTIE) – L’ULTIMA A PARLARE E’ LISA GALANTINI: “AVEVO L'OPPORTUNITÀ DI ESSERE PROTAGONISTA IN TV NELLA SERIE ERA ‘LA NUOVA SQUADRA’. È IN QUELLA OCCASIONE CHE HO RICEVUTO DA UNA PERSONA DELLE AVANCE CHE NON ME LA SONO SENTITA DI ACCETTARE - CHI ERA? PREFERISCO NON DIRLO. IN QUEL MOMENTO LA MIA VITA È CAMBIATA: PER ANNI NON HO PIÙ LAVORATO IN TV. È FACILE TROVARE GIUSTIFICAZIONI PER FARTI FUORI: NON ERI GIUSTA PER LA PARTE, O NON HAI FUNZIONATO…”