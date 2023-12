20 dic 2023 15:58

NUOVO EPISODIO DELLA SERIE: LADRI CHE NON SANNO FARE IL LORO MESTIERE – A ROMA UNA BANDA DI LADRI FA IRRUZIONE IN UNA CASA E MINACCIA MARITO E MOGLIE DOPO AVERLI LEGATI IN CAMERA DA LETTO: “DATECI LA DROGA O VI AMMAZZIAMO” - LE VITTIME, PERO', NON AVEVANO NESSUNA SOSTANZA DA DARE: I CONIUGI, INFATTI, NON HANNO LEGAMI CON LO SPACCIO, PROBABILMENTE I LADRI HANNO SBAGLIATO INDIRIZZO (MA COMUNQUE HANNO RUBATO SOLDI E GIOIELLI…)