NUOVO GIORNO, NUOVA STRAGE - L'ESERCITO ISRAELIANO HA APERTO IL FUOCO SULLA FOLLA DURANTE LA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI A GAZA, PROVOCANDO OLTRE 100 MORTI - L'IDF SI È DIFESO DICENDO DI AVER SPARATO QUANDO LE PERSONE HANNO INIZIATO “A SACCHEGGIARE LE ATTREZZATURE” METTENDO IN PERICOLO LE TRUPPE: “LA GENTE È MORTA NELLA CALCA. I NOSTRI SPARI HANNO PROVOCATO SOLO 10 VITTIME” – ABU MAZEN PARLA DI “SPREGEVOLE MASSACRO”, L’EGITTO HA CONDANNATO “L’ATTACCO DISUMANO” E HAMAS ANNUNCIA CHE ORA SONO A RISCHIO I NEGOZIATI…” - VIDEO

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 146. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco tra la folla che attendeva gli aiuti, provocando decine di morti. Fonti mediche parlano di 50 vittime, Hamas di 104. L'Idf fa sapere che c'è stato un incidente perché la folla ha cominciato a "saccheggiare le attrezzature" mentre i viveri venivano distribuiti, mettendo le truppe in pericolo.

Hamas avverte: "A questo punto negoziati a rischio". Abu Mazen: "Spregevole massacro". Egitto: "Attacco disumano". Secondo Cnn, gli Stati Uniti sono preoccupati dall'ipotesi che Israele si stia preparando per operazioni di terra in Libano per la fine della primavera. incontro al Cairo per annunciare il cessate il fuoco.

Il ministro israeliano: aiuti a Gaza un pericolo, vanno fermati

"Oggi è stato dimostrato che il trasferimento di aiuti umanitari a Gaza non solo è una follia mentre i nostri ostaggi sono tenuti nella Striscia, ma mette anche in pericolo i soldati delle forze israeliane di difesa". Lo ha detto il ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir, dopo la strage di palestinesi. Lo riporta The Times of Israel.

Esercito: gli spari israeliani hanno provocato solo 10 vittime

Secondo una prima indagine dell'Idf, gli spari israeliani hanno causato circa dieci vittime tra le centinaia di persone presumibilmente uccise o ferite durante la calca della folla a Gaza City.

Abu Mazen: "A Gaza spregevole massacro di Israele"

"Uno spregevole massacro compiuto dall'esercito di occupazione israeliano". Così dall'ufficio del presidente Abu Mazen è stato definito l'incidente di questa mattina a Gaza nord. Un fatto - ha continuato l'ufficio, citato da media israeliani - di cui ha la piena responsabilità il governo di occupazione".

Egitto: "Disumano l'attacco di Israele ai civili a Gaza"

L'Egitto condanna fermamente l'attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi che stavano aspettando l'arrivo di camion di aiuti umanitari a nord della Striscia di Gaza, e che ha portato a un gran numero di vittime e feriti": lo afferma una nota del ministero degli Esteri egiziano definendo l'azione "una palese violazione delle disposizioni del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale, oltre che un disprezzo totale del valore della persona umana".

Esercito israeliano mostra video con folla attorno ai camion

L'esercito israeliano ha diffuso un video di sorveglianza aerea sull'incidente di questa mattina a Gaza nord nella distribuzione degli aiuti. "Il video mostra quante persone hanno circondato i camion e, di conseguenza, dozzine sono state uccise e ferite per aver spintonato, calpestato e sono state investite dai camion". L'esercito ha detto che continuerà l'assistenza nella trasferta degli aiuti umanitari.

Hamas: "Spari sulla folla possono far saltare i negoziati per gli ostaggi"

Hamas ha avvertito che gli spari contro i palestinesi in fila per gli aiuti a Gaza potrebbero portare al fallimento dei colloqui per la tregua e per la liberazione degli ostaggi. "I negoziati condotti dalla leadership del movimento non sono un processo aperto a scapito del sangue del nostro popolo", si legge nel comunicato, che Reuters riporta sul suo sito, nel quale di afferma che Israele sarebbe responsabile di qualsiasi fallimento dei colloqui.

Secondo Hamas il bilancio dei morti palestinesi a Gaza sale a 104

Il bilancio delle vittime palestinesi uccisi dalle forze israeliane mentre aspettavano gli aiuti alimentari a Gaza è salito a 104. Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che almeno 760 palestinesi sono rimasti feriti.

