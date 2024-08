13 ago 2024 18:25

NUOVO INTERROGATORIO PER SERGIO RUOCCO, IL COMPAGNO DI SHARON VERZENI, LA BARISTA 33ENNE UCCISA A TERNO D’ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO: L’UOMO SI TROVA IN CASERMA DA OLTRE DUE ORE PER ESSERE SENTITO DAI CARABINIERI COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI – SFUMA LA PISTA DELL’“UOMO DEL GARAGE”: IL 33ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE CHE DORMIVA NEL BOX VICINO AL LUOGO DELL'OMICIDIO È STATO ARRESTATO PER POSSESSO STUPEFACENTI...