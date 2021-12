NUOVO SCANDALO PER L’EX MINISTRO CONSERVATORE BRITANNICO, ANDREW GRIFFTHS, CHE SI E' DIMESSO NEL 2018 PER AVER MANDATO A DELLE DONNE MESSAGGI VIOLENTI E SESSUALMENTE ESPLICITI – L’EX MOGLIE KATHY, DOPO AVERLO RIMPIAZZATO PER IL SEGGIO DI BURTON UPON TRENT, HA RIVELATO CHE DURANTE IL LORO MATRIMONIO, GRIFFITHS LA VIOLENTAVA, PICCHIAVA, E INSULTAVA RIPETUTAMENTE...

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Boris Johnson si è concesso il congedo paternità, ma mentre il premier si gode assieme alla moglie Carrie e al piccolo Wilfred l'arrivo della figlia nata giovedì, i problemi per il partito conservatore continuano: la nuova crisi, d'immagine, più che altro, visto che il diretto interessato ha ormai cessato di essere un deputato, riguarda Andrew Griffiths, dimessosi nel 2018 per aver mandato a diverse donne messaggi violenti ed espliciti.

Circa duemila sms di natura sessuale, stando a quanto è emerso in tribunale. Grazie alle pressioni di due giornalisti, che per un anno si sono battuti per vie legali affinché si potessero conoscere gli intimi dettagli della causa, si apprende ora che Griffiths violentò ripetutamente la moglie nell'arco di un matrimonio brutale durante il quale arrivò a spingerla a terra durante la gravidanza. Vittima per diversi anni di un uomo possessivo e feroce, Kate Griffiths si è ricostruita una vita.

Non solo ha divorziato: quando l'ex marito ha cercato di ricandidarsi in parlamento, è scesa in campo contro di lui. Il partito conservatore ha scelto lei e la signora ha, di fatto, rimpiazzato il marito a Westminster per il seggio di Burton upon Trent, nello Staffordshire. Considerando i precedenti dell'uomo, la donna gli ha quindi limitato l'accesso al figlio. La questione sarebbe morta lì, forse, se Griffiths non avesse fatto ricorso ai tribunali per ottenere di vedere il bambino più spesso.

Kate Griffiths ha quindi optato di rinunciare all'anonimato cui hanno diritto le vittime di abusi sessuali e chiesto che i trascorsi del marito fossero resi pubblici. Una decisione coraggiosa, che in tanti hanno accolto con ammirazione: come Rosie Duffield, deputata laburista, lei stessa vittima di violenza domestica. «È una donna incredibilmente forte, non ho parole», ha detto.

Anche la giudice preposta al caso ha voluto rendere omaggio alla deputata, sottolineando che «non è l'unica donna a essersi innamorata di un uomo e ad aver sopportato trattamenti umilianti e mortificanti. Mi sembra che Andrew Griffiths non abbia mai neanche preso in considerazione che la moglie non volesse prestarsi» alle sue attività sessuali. Griffiths, ha aggiunto, «è un uomo che tuttora non sembra riconoscere che il suo comportamento corrisponde ad abuso».

Era solito violentare la moglie mentre dormiva, picchiarla, stringerle il collo con le mani, definirla agli amici «grassa e pigra». Se Kate Griffiths ha deciso, per il momento, di non denunciare l'ex marito alla polizia, è più che probabile che per l'ex deputato si profilino ulteriori guai giudiziari. Charlotte Proudman, l'avvocata che ha difeso la signora Griffiths, ha messo a fuoco alcuni punti cruciali della vicenda con un articolo sul Guardian: Kate non ha lasciato prima il marito perché lui le ha fatto pensare che nessuno le avrebbe creduto. Lui era un deputato, lei una casalinga.

Il partito conservatore, inoltre, ha chiuso un occhio. Lo ha sospeso, per poi richiamarlo in servizio quando c'è stato bisogno dei voti in parlamento. Successivamente l'inchiesta interna lo ha assolto completamente di ogni misfatto.

