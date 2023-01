18 gen 2023 10:27

O-MER-TA’, O-MER-TA’! “È UN BENE O UN MALE CHE ABBIANO ARRESTATO MESSINA DENARO? E CHE HA FATTO? IO NON GIUDICO, COSA INTERESSA A ME...” - LE TESTIMONIANZE RACCOLTE DA “CARTABIANCA” (RAI3) A CASTELVETRANO, NEL PAESE NATALE DEL BOSS: “PER ME HANNO FATTO UN ERRORE AD ARRESTARLO, PER 30 ANNI CI HANNO MANGIATO TUTTI, ORA NON È PIÙ BUONO QUESTO?” – VIDEO