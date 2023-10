OCCHIO, C'È IL RISCHIO CHE A BOLOGNA VENGA GIÙ LA TORRE GARISENDA - I SENSORI DEL MONUMENTO, CHE È ACCANTO ALLA PIÙ ALTA TORRE DEGLI ASINELLI, RILEVANO DELLE OSCILLAZIONI CHE FANNO PREOCCUPARE GLI ESPERTI - L'AREA È STATA TRANSENNATA E ISOLATA DAL TRAFFICO - LA TORRE GARISENDA È LÌ DA 900 ANNI ED È SEMPRE STATA "SBILENCA". PER QUESTO, È STATA "CAPITOZZATA", CIOÈ ACCORCIATA, DI 10 METRI PER PAURA CHE CROLLASSE...

Estratto dell’articolo di Eleonora Capelli per “La Repubblica”

le due torri di bologna asinelli e garisenda 2

Sono ore di ansia e di silenzio, quelle passate al capezzale della torre Garisenda, il monumento simbolo della città di Bologna, insieme alla più alta Asinelli. Nel fine settimana è stata transennata e isolata dal traffico per sentirne meglio i “lamenti”. La vecchia signora, che da 900 anni sta seduta sul suo basamento in malta e selenite, più alta torre pendente in muratura al mondo secondo gli studiosi (la Torre di Pisa non è in mattoni) dà segni di squilibrio. Letteralmente.

le due torri di bologna asinelli e garisenda 3

I sensori che ne monitorano le oscillazioni dal 2018, nelle ultime settimane hanno cominciato a fornire dati incongrui, che non sembrano in linea con la serie storica dei movimenti millimetrici tipici della costruzione medievale. Tutti si sono mobilitati: il ministero dei Beni Culturali, con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la soprintendente alle Belle Arti, il prefetto e naturalmente il sindaco Matteo Lepore. Che ha chiuso al traffico quel tratto di centro, dove passano di solito bus e auto, per lasciare tranquilla la torre. Oggi il primo cittadino riferirà in consiglio comunale.

le due torri di bologna asinelli e garisenda 4

La Garisenda è sempre stata un po’ “sbilenca”, viene citata da Dante nell’Inferno per questa sua caratteristica e nel 1300 è stata anche “capitozzata”, cioè accorciata di più di 10 metri perché se ne temeva il crollo. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltarla bene. […]

I sensori sono stati inseriti anche nel basamento, uno dei punti che negli anni è stato oggetto di ristrutturazioni. Perché il problema finora era stato individuato nel “sacco”, cioè nella parte centrale della base, composta da malta, spezzoni di blocchi in cotto e ciottoli di fiume. Tutto attorno c’è la selenite, materiale impermeabile e resistente, ma la parte centrale dava un po’ da pensare, perché la malta piano piano si è sciolta e risultavano dei vuoti. […]

Da anni la torre è sotto osservazione, come la sua “sorella maggiore”, la più celebre torre degli Asinelli, che di solito è visitabile, ma in questi giorni è stata chiusa per installare un pendolo che aiuti a capire bene anche i suoi spostamenti. Adesso si tratta di confrontare i dati che verranno raccolti questa settimana con la serie storica. […]

le due torri di bologna asinelli e garisenda 1 le due torri di bologna asinelli e garisenda