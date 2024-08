20 ago 2024 18:30

OCCHIO AD ANDARE PER MARE IN QUESTI GIORNI! – UN INCENDIO È SCOPPIATO NELLA SALA MACCHINE DI UN TRAGHETTO “CORSICA FERRIES” IN PARTENZA DA PIOMBINO PER L'ISOLA D'ELBA – LA NAVE SI TROVAVA ANCORA IN PORTO – I VIGILI DEL FUOCO, INTERVENUTI ANCHE CON GLI ELICOTTERI, HANNO DOVUTO EVACUARE 300 PERSONE TRA PASSEGGERI E PERSONALE DI BORDO – VIDEO