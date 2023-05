23 mag 2023 15:49

OCCHIO ALL’UCCELLO – IN BRASILE È STATA DICHIARATA L’EMERGENZA SANITARIA PER L’INFLUENZA AVIARIA: IERI SONO STATI INDIVIDUATI TRE NUOVI CASI, PER UN TOTALE DI OTTO NEL GIRO DI UNA SETTIMANA – IL PAESE È IL PRIMO ESPORTATORE MONDIALE DI POLLAME - LA MISURA STRAORDINARIA RIMARRÀ IN VIGORE PER 180 GIORNI: VIETATE FIERE, CONCORSI E…