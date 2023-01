DA OCCHIO DI FALCO A GAMBA DI LEGNO? JEREMY RENNER POTREBBE PERDERE UNA GAMBA – L’ATTORE AMERICANO, CHE È STATO SCHIACCIATO DAL GATTO DELLE NEVI LA SCORSA SETTIMANA MENTRE TOGLIEVA LA NEVE DAL SUO VIALETTO DI CASA, POTREBBE NON TORNARE A CAMMINARE CORRETTAMENTE - FONTI VICINE ALL’ATTORE TEMONO CHE LE FERITE SU UNA DELLE SUE GAMBE SIANO TALMENTE GRAVI CHE I MEDICI NON RIESCANO A RAMMENDARLA E CHE QUESTA DEBBA ESSERE AMPUTATA...

Da www.tgcom24.mediaset.it

jeremy renner 3

Per Jeremy Renner il peggio potrebbe non essere ancora passato. L'attore americano vittima di un incidente sulla neve la settimana scorsa, potrebbe non tornare a camminare correttamente mai più. E qualcuno teme persino possa rendersi necessaria l'amputazione di una gamba. Sono fonti vicine all'attore, citate dal sito RadarOnline, a riportare queste ipotesi mentre dall'entourage di Renner, che ha già subito due interventi chirurgici, non arrivano aggiornamenti ufficiali da alcuni giorni.

jeremy renner 2

Si aggiungono dettagli drammatici dunque nella vicenda di Jeremy Renner. L'attore rimasto schiacciato dal suo gatto delle nevi mentre stava liberando le vie di accesso della sua residenza nel Nevada, è ancora in condizioni critiche. "Jeremy ha già subito due difficili operazioni - ha fatto sapere alla rivista americana un confidente della famiglia -.

Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente". E questo potrebbe non essere il peggio, perché lo stesso confidente ha aggiunto che i familiari di Renner "temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba".

jeremy renner 4

Nonostante le ferite di Renner siano state estese e diffuse, con il busto collassato e il petto schiacciato, sin da subito è apparso chiaro che i problemi maggiori riguardavano una gamba. Pur nell'indeterminatezza delle prime notizie, dai primi momenti è stato sottolineato come l'attore avesse avuto una ferita gravissima alla gamba, con forte emorragia fortunatamente bloccata da un vicino di casa che ha applicato un laccio emostatico.

jeremy renner

La speranza ora è che queste ultime notizie siano prive di fondamento o quanto meno possano essere smentite dal progredire degli eventi. L'attore dopo aver postato alcune immagini pochi giorni dopo il ricovero, in cui si è mostrato anche in momenti di quotidianità mentre si faceva lavare i capelli o festeggiava il compleanno in ospedale, non ha più pubblicato aggiornamenti sulle proprie condizioni.

jeremy renner 7 jeremy renner 5 jeremy renner 4 jeremy renner 6 jeremy renner con lo spalaneve