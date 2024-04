30 apr 2024 19:59

OCCHIO: IL FENTANYL È ARRIVATO IN ITALIA! - L’OPPIOIDE, 40 VOLTE PIÙ FORTE DELL’EROINA, È STATO TROVATO PER LA PRIMA MISCHIATO IN DELLE DOSI DI ALTRE DROGHE A PERUGIA - È STATO ATTIVATO IL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DI FENTANYL - NEGLI STATI UNITI NON SANNO PIÙ COME ARGINARE L'EMERGENZA: SOLO NEL 2022, LA SOSTANZA HA CAUSATO OLTRE 100 MILA MORTI...