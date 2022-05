OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO - DUE TRUFFATORI DI TARANTO DOVRANNO RISARCIRE 85MILA EURO AD UNA COPPIA DI CAROVIGNO (BRINDISI) VITTIMA DELLA TRUFFA DEL MALOCCHIO - I DUE TARANTINI CHIESERO ALLE LORO VITTIME LA SOMMA DI 5MILA EURO PER UN NON VERITIERO DEBITO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E POI 75MILA EURO CHE I CONIUGI CONSEGNARONO SVENDENDO UN TERRENO DI LORO PROPRIETÀ...

truffa malocchio

(ANSA) Due truffatori, Alda Fugazzaro e Giuseppe Calianni, entrambi di Taranto, dovranno risarcire 85mila euro ad una coppia di Carovigno (Brindisi) vittima della truffa del malocchio. I due erano già stati condannati in sede penale, anche in secondo grado, per il reato di truffa. Oggi il giudice del Tribunale civile di Brindisi ha riconosciuto i danni patrimoniali e morali.

OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

I fatti risalgono al 2011 quando, fingendosi militari della Guardia di Finanza, i due tarantini chiesero alle loro vittime la somma di 5mila euro per un non veritiero debito con l'Agenzia delle Entrate. Ma non fu questa l'unica richiesta avanzata nei confronti della coppia, a cui venne fatto credere di avere il 'malocchio'. Per liberarsi dagli eventi malefici furono chiesti 75mila euro che i coniugi consegnarono svendendo un terreno di loro proprietà che - secondo le sentenze - aveva un prezzo di mercato doppio rispetto al prezzo di vendita. Solo dopo marito e moglie trovarono la forza di denunciare, con l'avvio del procedimento penale, tramite gli avvocati dell'Adoc di Brindisi, e la condanna prima in sede penale e poi in sede civile dei due tarantini.

OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO