OCCHIO AI MANGANELLI! – TORNA IL RISCHIO SCONTRI PER I CORTEI PRO PALESTINA PREVISTI OGGI POMERIGGIO A PISA E A FIRENZE E AI QUALI, OLTRE AGLI STUDENTI, ADERIRANNO CENTRI SOCIALI E GRUPPI ANTAGONISTI – GLI AGENTI CHE IL 23 FEBBRAIO ERANO IN SERVIZIO IN DIVISA E CASCO NELLA CITTÀ DELLA TORRE PENDENTE SI SONO AUTO-IDENTIFICATI: LA QUESTURA HA TRASMESSO GLI ATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE INDAGA SUGLI SCONTRI – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

Torna il rischio tensioni per i cortei previsti oggi a Pisa e a Firenze, intanto i poliziotti che il 23 febbraio erano in servizio in divisa e casco nella città della Torre Pendente si sono auto-identificati. Un gesto per farsi individuare e la questura ha trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria che indaga sugli incidenti di piazza. Al momento il fascicolo di Pisa, così come anche quello analogo di Firenze per i disordini davanti al consolato Usa lo stesso giorno, è senza indagati e proseguono gli accertamenti in base a video, relazioni di servizio e prime informative.

Sono arrivate inoltre alle due procure le denunce da parte delle questure per resistenza a pubblico ufficiale contro quattro manifestanti a Pisa e cinque a Firenze. Non è detto che tali denunce confluiscano nei rispettivi fascicoli aperti sulle cariche del 23 febbraio, ma potrebbero dare luogo a inchieste parallele. Oggi pomeriggio gli studenti e lavoratori scendono di nuovo in piazza a Pisa e Firenze, cortei ai quali hanno aderito i centri sociali e gruppi antagonisti.

Le due manifestazioni toscane saranno per la Palestina, ma anche per criticare l'operato delle forze dell'ordine: le cariche hanno scatenato polemiche che non si placano e sono tuttora in corso.

[…] A Bologna ieri da un corteo di 400 studenti è stata lanciata della vernice rossa contro i muri della prefettura e ha colpito anche un dirigente della Digos. Era una manifestazione che oltre a solidarizzare con la Palestina, voleva dare sostegno agli studenti di Pisa.

E i dati parlano di un aumento del 40% delle manifestazioni nei primi due mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023: quest'anno tra gennaio e febbraio ci sono state 2.822 manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico, contro le 1.994 dello scorso anno. Le manifestazioni che hanno registrato criticità quest'anno sono state l'1,6%, in netto calo rispetto al 3,5% nel 2023.

