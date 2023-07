Estratto dell'articolo di Isidoro Trovato per il "Corriere della Sera"

meme marta fascina by osho

[...] Alle sei obiezioni più diffuse risponde Giulio Biino, presidente dei notai italiani.

Ci sono elementi per l’impugnazione del testamento del 2022 consegnato in busta aperta e con la dizione «se non torno»?

«Il fatto che quel testamento fosse contenuto in una busta aperta non ne sminuisce il valore. Certamente la dicitura “se non torno”, ove interpretata asetticamente, può far pensare ad una condizione risolutiva, destinata quindi a far cadere il testamento, ove il testatore, come nel nostro caso, faccia ritorno dall’ospedale, considerato che quella scheda porta la data del 19 gennaio 2022 ed essendo Berlusconi rientrato, all’epoca, dal ricovero all’ospedale San Raffaele, in occasione del quale fu redatto quel testamento.

LETTERA DI SILVIO BERLUSCONI AI FIGLI DEL 19 GENNAIO 2022 CON LA CONDIZIONE SOSPENSIVA 'SE NON DOVESSI TORNARE DAL SAN RAFFAELE'

D’altra parte si potrebbe anche ritenere che quella disposizione si riferisse ad ogni ricovero in ospedale successivo alla datazione della scheda. Peraltro anche l’uso del condizionale “dovreste riservare queste donazioni”, riferito agli eredi, con riguardo alle disposizioni in favore di Marcello Dell’Utri e di Marta Fascina può ingenerare il dubbio che si trattasse di un semplice desiderio del testatore e non di previsioni dal carattere imperativo».

Le 36 righe per assegnare un patrimonio di 5 miliardi rappresentano qualcosa di irrituale?

«Di per sé un patrimonio, anche cospicuo, può essere assegnato con una sola riga “nomino mio erede universale Tizio”. È tuttavia evidente che disposizioni più articolate potevano forse rendere più agevole la suddivisione di una galassia composita come il complesso dei beni del Cavaliere».

Il fatto che Luigi non sia citato nella disposizione del 2022, lo esclude da qualcosa?

silvio berlusconi e suoi figli

«Assolutamente no, perché la disposizione in suo favore della legittima è contenuta nella prima scheda che non viene revocata né dalla seconda, né dalla terza. È stato detto che il non averlo citato lo esclude in ogni caso dal pagamento dei legati in favore di Paolo Berlusconi, di Marcello Dell’Utri e di Marta Fascina.

Occorre tuttavia ricordare che anche Barbara ed Eleonora, benché menzionate, sono escluse da tale obbligo in quanto, come Luigi, beneficiarie della sola legittima, e l’art.549 del Codice Civile prevede che non sia possibile imporre “pesi” (e il pagamento di un legato costituisce un “peso”) sulla legittima».

La doppia citazione di Paolo Berlusconi è un errore che può suscitare perplessità sulla corretta interpretazione del testamento?

«[…] ove sorgesse una discussione, la corretta intenzione potrebbe essere ricostruita solo in base alle testimonianze dei diretti interessati ovvero di amici e/o conoscenti ai quali fosse stata manifestata».

LE LACRIME DI MARTA FASCINA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Il fatto che le 15 righe del testamento olografo siano rimaste in un cassetto fino alla morte di Berlusconi e non depositate nell’archivio del notaio Roveda, le rende attaccabili?

«Il testamento olografo è valido purché ne vengano rispettati i requisiti formali: data, sottoscrizione e autografia. Da un punto di vista squisitamente civilistico, il deposito fiduciario presso un notaio non vi aggiunge alcunché, se non la garanzia della corretta conservazione e quindi della sua pubblicazione al momento della morte del testatore. Il fatto che sia stato tenuto in casa fino alla morte del Cavaliere può unicamente prestare il fianco a illazioni e/o supposizioni del tutto destituite, tuttavia, da qualsivoglia fondamento giuridico».

vladimir putin con silvio berlusconi e i figli Veronica Lario con Silvio Berlusconi e i figli marta fascina ai funerali di silvio berlusconi i figli di silvio berlusconi con paolo e marta fascina IMPERO DI SILVIO BERLUSCONI - EREDITA E AZIENDE marta fascina funerali silvio berlusconi 2 marta fascina funerali silvio berlusconi. Fascina Berlusconi IL TESTAMENTO DEL DOTTOR B. E LA MUTA DI PORTICI - VIGNETTA DI MACONDO