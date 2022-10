OCCHIO NON VEDE, MA DUOLE – L’ASSURDA SCOPERTA DI UNA OCULISTA AMERICANA CHE HA ESTRATTO 23 LENTI A CONTATTO DALL’OCCHIO DI UNA PAZIENTE 70ENNE CHE LAMENTAVA DOLORE E LA PRESENZA COSTANTE DI MUCO: LA DOTTORESSA AVEVA IPOTIZZATO LA PRESENZA DI QUALCHE PEZZO DI LENTE A CONTATTO ROTTA, MA QUANDO HA INIZIATO A ISPEZIONARE L’OCCHIO SI È RESA CONTO CHE L’ANZIANA AVEVA…

Una paziente di 70 anni si è presentata dall'oculista, dicendo di avere dolore agli occhi e la vista offuscata. La dottoressa Katerina Kurteeva, di Orange County, negli Stati Uniti, ad una prima visita, ha ipotizzato un pezzo di lente a contatto rotta, un graffio sulla cornea o un'infezione. Ma niente di tutto questo, perché quello che ha scoperto ha sorpreso pure lei, nonostante i suoi 20 anni di professione.

«Non ho visto molto, solo un po' di muco, che potrebbe essere una risposta naturale all'irritazione. Ero perplessa», ha detto la dottoressa, che però ha continuato ad indagare il caso della paziente, per una diagnosi più accurata.

«Ho usato uno strumento specifico che avrebbe tenuto aperte sia la palpebra superiore che quella inferiore contemporaneamente per un periodo di tempo più lungo, in modo da poter usare liberamente le mani per scoprire cosa stava succedendo» prosegue la dottoressa nel racconto su Insider. Poi la scoperta.

L'anziana paziente ha abbassato lo sguardo, e la dottoressa ha iniziato a tirare fuori due lenti a contatto, rimaste attaccate l'una all'altra. Le ha tirate fuori, ma sembrava ve ne fossero delle altre sotto. «In quasi 20 anni di pratica, non avevo mai visto niente di simile». L'oculista ha contato ben 23 lenti a contatto che si trovavano dentro l'occhio della 70enne; il video che il suo assistente ha girato mentre la dottoressa rimuoveva le lenti, ha fatto il giro del web.

La raccomandazione è che le lenti usa e getta non dovrebbero essere utilizzate per più di 24 ore, quindi rimosse e gettate ogni giorno. La paziente è stata comunque molto fortunata, perché avrebbe potuto perdere la vista, graffiarsi la cornea o avere un'infezione.

