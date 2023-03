16 mar 2023 16:08

OCCULTA IL TRAPASSATO, LA PENSIONE SALVA IL FUTURO - A LECCE, UN 84ENNE È STATO TROVATO SENZA VITA E IN AVANZATO STATO DI SCHELETRIZZAZIONE NELLA SUA CASA - IL SOSPETTO È CHE IL FIGLIO DELL'UOMO ABBIA NASCOSTO IL CADAVERE DEL PADRE PER CIRCA 10 MESI PER CONTINUARE A RISCUOTERE LA SUA PENSIONE - IL COMUNE DA TEMPO CERCAVA DI NOTIFICARE ALL'ANZIANO UNA DIFFIDA AFFINCHE' METTESSE IN SICUREZZA UNA PENSILINA PERICOLANTE DELLA SUA ABITAZIONE, MA IL FIGLIO DICEVA...