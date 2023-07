UN OCEANO DI GUAI - C’ERA UN TRAFFICO DI DROGA DIETRO ALLA SCOMPARSA DI ALDO REVELLO E ANTONIO VOINEA, LO SKIPPER E IL CUOCO DI BORDO DELLA BARCA A VELA TURISTICA CHE SPARÌ TRA LE AZZORRE E IL PORTOGALLO, NEL 2018? – LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE MA LE FAMIGLIE CHIEDONO NUOVE INDAGINI – IL RACCONTO DEL PASSEGGERO, I TENTATIVI DI DEPISTAGGIO, GLI ACCESSI AI PROFILI FACEBOOK E LE AUTO NOLEGGIATE MESI DOPO IL PRESUNTO NAUFRAGGIO: TUTTI I DUBBI

Aldo Revello ANTONIO VOINEA

Estratto dell’articolo di Paolo Virtuani per www.corriere.it

A cinque anni dalla scomparsa in Atlantico, la sorte del Bright e dei due uomini a bordo della barca a vela turistica resta un mistero. La procura di Roma […] ha chiesto l’archiviazione, ma la famiglia di […] Antonio Voinea, 31enne romeno cresciuto in Veneto, cuoco di bordo, vuole un supplemento di indagini perché sospetta che i due (insieme a Voinea c’era lo skipper Aldo Revello) erano impegnati in un trasporto di droga dai Caraibi all’Europa e il naufragio non sia stato un semplice incidente di mare.

aldo revello antonio VOINEA

L’SOS E IL NAUFRAGIO

La vela di classe Beneteau Oceanis Clipper 473 mandò un SOS il 2 maggio 2018 mentre si trovava tra le Azzorre e il Portogallo. Revello, 53 anni, di La Spezia, era un navigatore esperto. «Se l’imbarcazione fosse affondata per le onde, sono sicura al 100% che entrambi si trovano sulla zattera di salvataggio che è a bordo, mio marito è uno che non molla», aveva detto al Corriere la moglie Rosa Cilano, […]

IL DEPISTAGGIO

Fino all’ottobre 2018, quando un messaggio anonimo in inglese su Facebook inviato alla moglie di Revello diceva: «Aldo e Antonio sono morti, il Bright è stato speronato da una nave cargo che non si è fermata a prestare soccorso». Ma le verifiche effettuate, e le presunte foto del Bright inviate dal sedicente testimone per confermare lo speronamento, hanno dimostrato che si è trattato di un depistaggio. Ma da parte di chi e perché?

LE STRANEZZE

aldo revello antonio VOINEA

La famiglia di Voinea ingaggia allora un investigatore privato ed emergono alcuni fatti strani. L’ultimo passeggero del Bright, sceso alle Azzorre, ha raccontato che Revello e Voinea gli avevano proibito tassativamente di accedere a prua, come se volessero nascondere qualcosa. Gli strani messaggi della fidanzata di Voinea alla nonna del cuoco («Antonio si è messo in un giro più grande di lui»), gli account di Facebook dei due uomini che sono rimasti attivi e hanno effettuato chiamate anche mesi dopo la loro scomparsa, un’auto noleggiata in Portogallo con la patente di Voinea. […]

antonio VOINEA antonio VOINEA aldo revello antonio VOINEA VOINEA antonio VOINEA antonio VOINEA antonio VOINEA