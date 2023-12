OCHE MA BUONE - UNA PRIGIONE BRASILIANA HA ARRUOLATO UN "ESERCITO" DI OCHE DA GUARDIA PER SORVEGLIARE I DETENUTI - I PENNUTI SAREBBERO PIÙ ADATTI DEI CANI, PER VIA DEL LORO "ALLARME" PIU' DISTINGUIBILE, MA ANCHE PER LA LORO CAPACITÀ DI MUOVERSI MEGLIO IN SPAZI RISTRETTI. SENZA CONSIDERARE LO STRESS PSICOLOGICO CAUSATO DALLO STARNAZZARE CONTINUO E DAL TERRORE CHE INCUTONO: "SE ENTRI NEL LORO TERRITORIO, INZIERANNO A GRIDARE E TI ASSALIRANNO, ANCHE SE SEI PIÙ GROSSO DI LORO"

Estratto dell'articolo di Noemi Penna per www.lastampa.it

PRIGIONE BRASILIANA ARRUOLA OCHE DA GUARDIA

[…]. Una prigione in Brasile ha rafforzato il proprio sistema di sicurezza sostituendo i cani da guardia con […]le oche […] per assicurarsi che i detenuti non scappino. E tra una pausa e l'altra possono sguazzare nel loro laghetto privato, prima di tornare a passare in rassegna meticolosamente ogni spazio verde fra la recinzione interna della prigione e il muro di cinta. E anche se per ora non hanno dovuto gestire alcuna evasione, il personale carcerario ha ammesso che la vigilanza delle oche e il loro forte starnazzare le rende eccellenti animali da guardia, ancor più dei cani, che in uno spazio altrettanto ristretto avrebbero potuto soffrire.

PRIGIONE BRASILIANA ARRUOLA OCHE DA GUARDIA

[…] il direttore del carcere, Marcos Roberto de Souza, ammette […] di esser molto soddisfatto del suo piccolo esercito col becco, capitanato dal caporal maggiore Piu-Piu. "Quando gli agenti chiamano il suo nome, lei emette un caratteristico verso che ricorda quello di un clacson".

"Di giorno è un posto molto silenzioso e di notte lo è ancora di più" e il loro starnazzare si sentirebbe anche a distanza, proprio come una sirena. E per lo spazio che devono controllare "sono perfette. Le oche vengono utilizzate come animali da guardia da secoli, perché sono particolarmente adatte al compito". Questo perchè "non solo i loro versi di allarme sono decisamente distinguibili, ma sono istintivamente protettivi del loro territorio e quindi più naturalmente adatte al lavoro di guardia rispetto agli esseri umani e persino ai cani".

PRIGIONE BRASILIANA ARRUOLA OCHE DA GUARDIA

[…] "Se entri nel loro territorio, loro inzieranno a gridare e ti assaliranno, anche se sei ben più grosso di loro". Più guardie di così.