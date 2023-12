ODIO CHIAMA ODIO: LO STATO EBRAICO STA CRESCENDO UNA NUOVA GENERAZIONE DI TERRORISTI – IL DURISSIMO EDITORIALE DI GIDEON LEVY SUL QUOTIDIANO ISRAELIANO “HAARETZ”: “I BAMBINI DI GAZA NON DIMENTICHERANNO MAI. FORSE È LECITO E NATURALE PER UNA NAZIONE CONCENTRARSI SOLO SUL PROPRIO DOLORE E IGNORARE QUELLO BEN PIÙ GRANDE CHE STA CAUSANDO A UN'ALTRA NAZIONE. MA QUESTA GUERRA AVRÀ UN PREZZO, CHE GLI ISRAELIANI SARANNO COSTRETTI A PAGARE UN GIORNO…”

Traduzione dell’articolo di Gideon Levy per https://www.haaretz.com/

Un padre in lutto, il cui figlio di 8 anni è stato ucciso dai soldati, questa settimana si è fermato all'ingresso della sua casa al confine con il campo profughi di Jenin e ha affermato una semplice verità: "Questi bambini non perdoneranno mai i soldati. State crescendo un'altra generazione di resistenza. Ora i nostri figli vogliono che anche i bambini israeliani vengano uccisi".

Ho visitato la casa dell’uomo, Samer al-Ghoul, dopo una visita al campo di Jenin, dove nei giorni scorsi le Forze di Difesa Israeliane hanno nuovamente seminato distruzione, in misura orribile. Circa 80 case sono state demolite, tutte le strade del campo sono state sradicate dal loro posto e le fognature, le cui infrastrutture sono state distrutte, scorrono nelle strade e lasciano uscire fetore. I bambini del campo di Jenin ci sguazzano dentro.

Dall’altra parte dei regni “occupati”, i bambini vengono uccisi a migliaia. Le recenti immagini da Jabalya hanno dimostrato che né Dio né l'IDF hanno pietà dei bambini. Ogni 15 minuti, un bambino viene ucciso a Gaza. Ogni pochi minuti, un bambino viene portato di corsa in ciò che resta di un ospedale, gettato sul pavimento sudicio, a volte senza che nessuno lo accompagni.

A volte nessuno sa se è rimasto qualcuno vivo in famiglia, e il bambino lancia uno sguardo incomprensibile e vitreo a ciò che sta accadendo intorno a lui. Il suo corpo e il suo viso sono coperti di polvere; è stato estratto dalle rovine. Queste immagini vengono trasmesse in continuazione da tutti i canali televisivi che conoscono il significato di giornalismo, ad eccezione della televisione israeliana, che non mostra nulla di tutto ciò, dopo essersi mobilitata completamente al servizio della guerra.

Tutti questi bambini - i morti, i morenti, i sanguinanti, i feriti, i disabili, gli orfani, i terrorizzati, i senzatetto e gli squattrinati - hanno fratelli e amici che crescono con loro. Sono la prossima generazione e non dimenticheranno mai. Mentre Israele si preoccupa della sua terribile e giustificata rabbia per ciò che Hamas gli ha fatto, e di curare le sue ferite e i suoi feriti, quasi nessuno si scandalizza per ciò che l'IDF sta facendo a Gaza e Jenin.

Nessuno pensa al trauma all'ombra del quale cresceranno i bambini di Gaza, alla sofferenza inconcepibile di decine di migliaia di bambini che ora camminano indifesi, nella paura esistenziale, per le strade in rovina. Non hanno un rifugio antiatomico, né un centro di resilienza, né un consulto psicologico e nemmeno una casa.

Forse è lecito e naturale per una nazione concentrarsi solo sul proprio dolore e ignorare il dolore ben più grande che sta causando a un'altra nazione. Questo è molto dubbio. Ma questo ignorare avrà anche un prezzo che gli israeliani saranno costretti a pagare un giorno, e il prezzo - almeno quello - dovrebbe disturbarli.

Un attacco sfrenato e terribilmente crudele contro Gaza crea un odio verso Israele a livelli mai visti prima, a Gaza, in Cisgiordania, nella diaspora palestinese, nel mondo arabo e ovunque nel mondo, dove la gente vede ciò che gli israeliani non vedono e non vogliono vedere. E ciò che è ancora più terribile è che questo odio sarà giustificato. Niente sarà più giustificato.

Guardate quale odio è stato seminato nei cuori di quasi tutti gli israeliani da un solo barbaro attacco. Ha distrutto le vestigia del campo di pace, ha trasformato il grido "morte agli arabi" in qualcosa di anacronistico e moderato. Ora è "morte a tutti gli arabi". Alcuni lo dicono ad alta voce, altri lo pensano soltanto. Immaginate quali semi di odio stiano germogliando in ogni luogo che ora è esposto agli orrori, da Shujaiya a Manhattan ad Amman.

Si possono vedere gli orrori di Gaza e non odiare coloro che li stanno infliggendo? Vivere ciò che sta accadendo a Gaza e non sognare di vendicarsi? Generazioni di palestinesi hanno lasciato in eredità l'odio per Israele come risultato della prima Nakba, e altre generazioni ora lasceranno in eredità un odio ancora maggiore, come risultato della seconda Nakba che è stata loro promessa.

"La prossima generazione dorme nella stanza accanto / la sento respirare / La prossima generazione sogna nella stanza accanto / e mormora paure nel sonno", canta Hanan Yovel sulle parole di Ehud Manor; la prossima generazione palestinese mormora paure nel sonno, ma non è nella stanza accanto - non ha spazio.

Tra qualche mese, i bravi israeliani si recheranno ancora una volta a Parigi e a Londra, a Dubai e a New York, e rimarranno scioccati da quanto ci odiano. Perché? Cosa abbiamo fatto di male?

