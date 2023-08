GLI ODIOSISSIMI TAPPI CHE NON SI STACCANO PIÙ DALLE BOTTIGLIE VI STANNO SULLE PALLE? PRENDETEVELA CON L’EUROPA – LA MISURA DIVENTERÀ EFFETTIVA SOLO A PARTIRE DAL 2024, MA GIÀ MOLTE AZIENDE SI SONO ADEGUATE: LA TESI DELL’UE È CHE, SE IL TAPPO NON SI STACCA, È PIÙ DIFFICILE PERDERLO. MA È MOLTO PIÙ FACILE PERDERE LA PAZIENZA - LA MOSSA, SECONDO LE STIME, CONSENTIRÀ UNA RIDUZIONE DEL 10% DEI RIFIUTI DI PLASTICA SUI LIDI EUROPAI…

Fa un caldo boia. Prendi una bibita gassata dal frigo, giri il tappo di plastica della bottiglietta e ti accorgi subito che qualcosa non quadra. Non si stacca. Armeggi un po’, ma è attaccato che manco il mastice sui tubolari della bicicletta del nonno. Pensi: «Pazienza», sei assetato. […] Ma il naso cozza inevitabilmente sul tappo, devi storcere la bocca, rischi di rovesciarti liquido appiccicoso addosso.

[…] Va così da qualche mese, che quasi quasi stai pensando di cedere alla salutare acqua del rubinetto, almeno lì, di archibugi a (finta) corona, di plastica, usa e getta che non sono più nemmeno usa e getta, non ne è rimasto neanche il nome. È che te lo chiede l’Europa.

In effetti, l’Europa lo chiede già da qualche mese, ma la misura diventerà effettiva solo a partire dal 2024 (però, nel frattempo, la stragrande maggioranza delle aziende si è portata avanti e ha adeguato la produzione), di usare solo i tappi “tethered”.

Che sono quelli, appunto, che non si staccano, restano incollati alla bottiglia di gazzosa o di limonata o di tè verde o di quel che è.

[…] Se il tappo non si stappa (o meglio, se non si stacca), è la tesi dell’Ue, è più difficile perderlo. […] La direttiva con cui è stato introdotto il metodo “tethered” è la numero 904 del 2019 (il che significa che le autorità comunitarie ci pensano da tempo, da prima della pandemia) e tra una manciata di mesi, cinque per essere precisi, diventerà vincolante. […]

Tutte le bottiglie in Pet, in polietilene terefrtalato, con una capacità massima fino ai tre litri, saranno in questo modo equipaggiate […] semplice affrancatura dei tappi, infatti, si trascinerà dietro una riduzione (stimata, per il momento) del 10% dei rifiuti di plastica sui lidi del Vecchio continente. Non è una bazzecola, il 10%.

Specie se comparata con un recente studio del Wwf, l’organizzazione internazionale per la difesa dell’ambiente, che sostiene la quadruplicazione della plastica negli oceani entro il 2050. Il 2050, in termini di ere, è domani. […] (Tra parentesi: per restare nel mare nostrum, cioè nel Mediterraneo, l’Italia è tra i Paesi che inquinano maggiormente). […]

