Il lancio il prossimo mese della prima missione interamente civile in orbita è un test ambizioso per il sogno futuristico di una fiorente industria spaziale in grado di inviare persone comuni nello spazio.

Le aziende e le nazioni immaginano che milioni di persone vivranno e lavoreranno nello spazio senza dover essere astronauti professionisti sostenuti dal governo. Queste speranze sono riposte nella prossima missione con equipaggio di SpaceX, chiamata Inspiration4.

Finora i lanci hanno portato nello spazio solo miliardari o inviato turisti spaziali alla Stazione Internazionale insieme ad astronauti professioni. Ma questa missione è la prima con un equipaggio composto interamente da astronauti dilettanti.

Inspiration4 è effettivamente una prova del nove per l'idea che una missione tutta civile a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX possa funzionare.

Quattro membri dell'equipaggio - Jared Isaacman, Sian Proctor, Chris Sembroski e Hayley Arceneaux - verranno lanciati in cima a un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral, in Florida, il 15 settembre.

Orbiteranno intorno alla Terra per circa tre giorni, volando più in alto della Stazione Spaziale Internazionale e del Telescopio Spaziale Hubble prima di atterrare al largo della costa della Florida. Durante la loro missione, vivranno in spazi ristretti, osserveranno la Terra e le stelle, eseguiranno esperimenti scientifici e terranno d'occhio le prestazioni della loro navicella spaziale. Intanto, sulla Terra, i controllori di missione monitoreranno il viaggio.

SpaceX vuole che i viaggi spaziali un giorno siano simili ai viaggi aerei in modo che chiunque lo desideri possa volare in orbita o in parti lontane dello spazio.

«Ci piacerebbe vedere delle specie di compagnie aeree e questa possibilità di avere il nostro primo volo commerciale interamente civile è fantastica», mi ha detto il direttore del volo spaziale umano di SpaceX Benji Reed.

Sì, ma: volare nello spazio non è come volare su un aereo di linea commerciale, almeno non ancora.

Ci sono voluti mesi di addestramento dell'equipaggio in una località degli Stati Uniti per prepararsi al lancio, da quando l'equipaggio completo è stato annunciato a marzo, l’impegno è stato totalizzante.

I quattro membri dell'equipaggio hanno seguito un corso accelerato di addestramento degli astronauti, trascorrendo del tempo nei simulatori, studiando risme di appunti nel proprio tempo e rispondendo a quiz da SpaceX. Anche se potrebbero non essere professionisti, non saranno certamente come un tipico passeggero di una compagnia aerea quando voleranno nello spazio a settembre. Il loro addestramento è stato effettivamente un test di quante istruzioni pre-volo la gente comune avrà bisogno di sapere per volare in orbita e quanto veloce può essere questo processo.

L'equipaggio di Inspiration4 è stato scelto con mezzi più simili ai reality TV che alla selezioni di astronauti professionisti.

Isaacman voleva che la missione fosse tutta civile fin dall'inizio e non voleva portare con sé solo alcuni dei suoi amici. Sembroski è stato scelto tramite una lotteria a cui chiunque poteva partecipare. Proctor ha vinto il suo posto attraverso un concorso per imprenditori. Arceneaux - un sopravvissuto al cancro infantile curato dal St. Jude che ora è assistente medico in ospedale - è stato scelto dall'organizzazione benefica per rappresentarli nello spazio.

Inspiration4 è un momento di formazione per un'industria di volo spaziale commerciale ancora in fase adolescenziale che cercherà di far volare molte più persone nello spazio in futuro.

