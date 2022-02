OGGI 22/02/2022 È L’ULTIMO GIORNO “PALINDROMO” FINO AL 2030: SI TRATTA DI UNA PARTICOLARITÀ GIÀ ACCADUTA ALTRE SEI VOLTE IN QUESTO SECOLO E CHE ACCADRÀ ALTRE 22 VOLTE – AD ALTAVILLA IRPINA È STATA ORGANIZZATA "IL RADUNO DEI GEMELLI D'ITALIA" IL MOTIVO? TRA IL 1802 ED IL 1950 NEL PAESE SONO NATI 552 GEMELLI, UNA MEDIA SUPERIORE AL 2% DEL RESTO DEL PAESE…

22 02 2022 giorno palindromo

Il 22 febbraio 2022 sarà un giorno particolare: è l'ultima data palindroma fino al 2030. La data 22 02 2022 è infatti simmetrica: potrà essere letta specularmente, sia da sinistra a destra che al contrario, senza perdere il suo significato.

Cosa significa "palindromo"

Il termine palindromo viene dall'unione di due parole del greco antico "palin", che significa "indietro", e "dramein", correre. Comunemente indica una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata. Per esempio, in italiano: "Ai lati d'Italia" o il nome "Anna". Secondo una leggenda l'inventore e il primo virtuoso del genere sarebbe stato il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d'Egitto nel III secolo.

quadrato del sator 1

In letteratura si possono trovare diversi esempi di palindromi: tra gli esempi più famosi si trova sicuramente il verso latino attribuito a Virgilio "in girum imus nocte et consumimur igni", ovvero "andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco".

Curiosità, le altre date palindrome

palindromi

Si tratta di una particolarità già accaduta altre sei volte in questo secolo, 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011 e 21-02-2012 e il 02.02.2020. In questo secolo accadrà altre 22 volte: l’ultima sarà il 29-02-2092, un anno bisestile.

La data speciale scelta per "il raduno dei gemelli d'Italia"

Questa data speciale è stata scelta anche per celebrare un evento curioso: ad Altavilla Irpina si terrà il secondo raduno dei "Gemelli d'Italia" (il primo è avvenuto in un'altra data palindroma, il 2 febbraio 2020).

gemelli 2

Il raduno è organizzato dal comune di Altavilla Irpinia e prevede dei riconoscimenti speciali per i gemelli più somiglianti. Perchè viene celebrato proprio in questa cittadina? Perchè tradizionalmente circola la leggenda che in città ci sia un numero stranamente alto di parti gemellari, come testimonierebbe anche il culto dei Santi gemelli Cosma e Damiano.

gemelli 1

A confermarlo c'è anche uno studio anagrafico condotto dallo storico Giancarlo Mauro che attesterebbe che tra il 1802 ed il 1950 nel paese irpino siano nati 552 gemelli, una media superiore al 2% della popolazione. Tra gli eventi organizzati, l'idea di raccogliere foto per creare una parete con coppie di fratelli uguali da tutto il mondo.