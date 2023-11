OGGI PAPA FRANCESCO NON SI AFFACCERÀ IN PIAZZA SAN PIETRO: BERGOGLIO RECITERÀ L’ANGELUS MA LO FARÀ IN COLLEGAMENTO DALLA CAPPELLA DI CASA SANTA MARTA – IL PONTEFICE DA IERI HA L’INFLUENZA, E HA ANNULLATO TUTTI GLI IMPEGNI IN PROGRAMMA: NEL POMERIGGIO È STATO SOTTOPOSTO A UNA TAC CHE HA ESCLUSO COMPLICAZIONI POLMONARI…

papa francesco angelus

(ANSA) - Alle ore 12:00 Papa Francesco reciterà l'Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Lo stato influenzale di cui soffre da ieri papa Francesco ha sconsigliato che il Pontefice si affacciasse oggi alla finestra del Palazzo apostolico come avviene normalmente per la preghiera mariana domenicale. Il Papa non ha comunque rinunciato al suo appuntamento con i fedeli, anche se in collegamento da Casa Santa Marta. Ieri il Pontefice aveva dovuto annullare tutte le udienze in programma, e nel pomeriggio è stato sottoposto anche a una Tac presso l'ospedale Gemelli Isola Tiberina, che ha escluso il rischio di possibili complicazioni polmonari.

papa francesco angelus papa francesco angelus l angelus di papa francesco