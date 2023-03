OGGI PORNO, DOMANI RICATTO – UN IMPIEGATO 24ENNE DI DALMINE, IN PROVINCIA DI BERGAMO, HA RICATTATO PER ANNI UNA RAGAZZINA, MINACCIANDOLA DI PUBBLICARE LE SUE IMMAGINI HOT SE NON AVESSE FATTO SESSO CON LUI - LA GIOVANE ERA STATA AGGANCIATA CON UN PROFILO FAKE SUI SOCIAL QUANDO AVEVA 13 ANNI - LUI L’AVEVA LUSINGATA, LEI SI ERA INNAMORATA E AVEVA CEDUTO ALLA RICHIESTA DI INVIARGLI FOTO SPINTE. MA POCO DOPO LUI HA PRETESO RAPPORTI SESSUALI PER NON…

Estratto dell'articolo di Maddalena Berbenni e Giuliana Ubbiali per www.corriere.it

revnge porn

I fari illuminano la ragazza. L’auto si ferma. La portiera si apre. Lei sale. Ed è la fine dei giochi. L’auto non riparte più, c’è una decina di carabinieri ad attendere al varco chi sta al volante. Si tratta di un impiegato di 24 anni di Dalmine, incensurato, fidanzato, di buona famiglia, un insospettabile ora in carcere. Avrebbe agganciato sui social «l’amica» che lo attendeva nel parcheggio, al buio, quando lei non aveva nemmeno 14 anni. Ora ne ha 18. Poi, l’avrebbe ricattata per persuaderla ad accettare incontri a luci rosse. Quello di giovedì sera (23 marzo 2023), a Ghisalba, non sarebbe stato il primo. Di certo, sarà l’ultimo.

revenge porn 2

L’indagine nasce da una segnalazione a Youpol […] Ai carabinieri racconta che la conoscenza con il ventiquattrenne (M.C., le iniziali del nome dell’indagato) risale addirittura a fine 2018, quando aveva 13 anni […] Lui l’aveva contattata su Instagram, usando un profilo che poi si è rivelato fake. […] entrano in confidenza, la ragazzina probabilmente si sente lusingata dalle attenzioni che riceve, si invaghisce e così, quando lui glielo propone, accetta di scattarsi alcune immagini molto intime. E gliele invia in chat.

revenge porn 3

Sembra un copione che si ripete, perché poi, ottenuti video e selfie, come in altri casi analoghi con lo stesso finale amaro, il ventiquattrenne inizia ad alzare la posta, fino a proporle incontri di persona. La ragazzina in principio rifiuta. Lui insiste e riesce a convincerla, sempre stando alla denuncia, con la minaccia di pubblicare online quelle fotografie compromettenti. A quel punto, gli incontri si tengono. Si tratterebbe di un paio di appuntamenti, durante i quali lui avrebbe preteso un rapporto sessuale. Capendo che, anche assecondando le sue richieste più esplicite, non si sarebbe liberata dei suoi ricatti, la ragazza a febbraio si decide a denunciare.

revenge porn 4

[…] È in arresto per tentata estorsione. […] Sono stati trovati più profili social falsi, il sospetto è che ci siano altre vittime.

revenge porn 1 revenge porn 2