Svezia, la polizia autorizza una manifestazione che prevede il rogo di un Corano

Estratto dell’articolo di Irene Soave per “il Corriere della Sera”

Un nome iracheno, ieri, ha monopolizzato i social in lingua turca: è quello di Salwan Sabah Matti Momika, trentasettenne di cui in poche ore sono stati resi pubblici nazionalità (irachena), residenza (a Stoccolma, ora è pubblico anche il suo indirizzo), status (richiedente asilo) e principali parentele. Ha ricevuto migliaia di minacce; una denuncia; e le autorità turche hanno subito accusato Stoccolma di essere «complice del suo gesto atroce».

I video del «gesto atroce» sono online. Di fronte alla moschea di Medborgarplatsen, nel quartiere centrale di Sodermalm, a Stoccolma, ha bruciato una copia del Corano insieme a un complice, il cui nome però non è trapelato.

Prima di bruciarlo lo ha preso a calci e infilato fettine di pancetta tra le sue pagine — il maiale è l’animale più impuro per i musulmani. La data di ieri, simbolica, era inoltre il giorno principale dell’Eid al-Adha, una tra le festività più importanti della religione musulmana; quel che più conta, soprattutto nei rapporti già tesi tra la Svezia e la Turchia, è che la «manifestazione» messa in piedi da Momika è stata da lui regolarmente annunciata nei dettagli con l’anticipo necessario, e ha ottenuto il permesso delle autorità come ogni manifestazione autorizzata di dissenso.

Momika aveva detto di voler bruciare il Corano in pubblico perché il libro è «un pericolo per le leggi democratiche e per i valori svedesi e umani». La manifestazione era stata inizialmente vietata dalla polizia «per sicurezza», ma due settimane fa Momika aveva fatto e vinto un ricorso: i rischi per la sicurezza, così ha deciso il giudice, non sarebbero stati tali da «impedire il diritto di bruciare il Corano», ma semplicemente da prevedere più polizia a presidio della manifestazione; «rinforzo» che effettivamente è avvenuto. […]

