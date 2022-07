Da www.repubblica.it

Elon Musk, il tycoon di Tesla e SpaceX, ha avuto due gemelli l'anno scorso con una dirigente della sua azienda Neuralink, la canadese Shivon Zilis, 36 anni.

I bambini, che secondo Insider sono nati a novembre, sono arrivati poche settimane prima che Musk, 51 anni, e l'artista musicale Grimes avessero il loro secondo figlio tramite maternità surrogata.

In totale, Musk ha avuto dieci figli, uno dei quali è morto poco dopo la nascita. Il mese scorso, uno dei suoi figli, che ha da poco compiuto 18 anni, ha presentato richiesta a un tribunale della California per cambiare il suo nome e la sua identità di genere in femminile. Nel documento del tribunale la ragazza ha affermato: "Non vivo più con il mio padre biologico e non desidero più avere rapporti con lui in alcun modo".

