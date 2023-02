OGNI EPOCA HA LA COPPIA CHE SI MERITA – ALDO CAZZULLO DIFENDE FEDEZ E CHIARA FERRAGNI DA QUELLI CHE NON LI SOPPORTANO PIU': “SONO LA VERSIONE DIGITALMENTE AVANZATA DI UN “TOPOS” LETTERARIO O UN “FORMAT” TELEVISIVO: LA COPPIA DI SUCCESSO, BELLA E LITIGIOSA. L’ARCHETIPO SONO SANDRA MONDAINI E RAIMONDO VIANELLO, E AL BANO E ROMINA POWER. A LUNGO IL LORO RUOLO È STATO PRESO DA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, PRIMA CHE IL MATRIMONIO CROLLASSE…”

Estratto dal “Corriere della Sera”

fedez chiara ferragni

Caro Aldo, possibile che ogni giorno siamo costretti a leggere le «avventure» di Fedez?

A me pare che in questo modo gli diamo molta più credibilità di quanto ne merita.

Non lo crede anche lei?

Giuseppe Marchio

Risposta di Aldo Cazzullo

Caro Giuseppe, per fortuna nessuno di noi è obbligato a leggere le avventure di Fedez. Ma le assicuro che lo fanno in moltissimi. E il motivo è semplice: Federico Lucia in arte Fedez e Chiara Ferragni sono la versione digitalmente avanzata di un «topos» letterario, o se preferisce di un «format» televisivo: la coppia di successo, bella e litigiosa (a Roma direbbero litigarella).

fedez ferragni

L’archetipo sono ovviamente Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e Al Bano e Romina Power. A lungo il loro ruolo è stato preso da Francesco Totti e Ilary Blasi, prima che il matrimonio crollasse. Ora tocca ai Ferragnez, che è anche il titolo di una serie.

Non si poteva invitare lei a Sanremo senza invitare pure lui, che le ha un po’ rubato la scena […] Del resto Fedez fa il suo mestiere: l’artista. E l’artista promuove se stesso. Deve far parlare di sé e tenere banco. In questo Fedez è persino più attrezzato della Ferragni.

aldo cazzullo foto di bacco (2)

[…] Prima ancora che un musicista, è un comunicatore digitale, che ha compreso la regola base: per costruire una comunità è fondamentale avere dei nemici. Può essere antipatico; ma la simpatia non è il metro con cui valutare le persone e il mondo .

IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL chiara ferragni fedez 3 fedez e chiara ferragni a villa crespi da cannavacciuolo aldo cazzullo foto di bacco (4) aldo cazzullo foto di bacco fedez ferragni meme chiara ferragni fedez 2 fedez ferragni rosa chemical meme chiara ferragni fedez 8 chiara ferragni fedez 6 chiara ferragni fedez 7 chiara ferragni fedez 4 chiara ferragni fedez 3 chiara ferragni fedez 2 chiara ferragni fedez osho chiara ferragni fedez 5 chiara ferragni fedez 1