1. LA GIORNALISTA NATASHA STOYNOFF ACCUSA TRUMP DI MOLESTIE

Un’altra accusa di molestie sessuale pende sulla testa di Donald Trump. La giornalista Natasha Stoynoff è scoppiata in lacrime in tribunale quando ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dal tycoon nella sua tenuta di Mar-a-Lago mentre la moglie Melania, incinta di Barron, si stava cambiando in un’altra stanza per un servizio fotografico. La giornalista era nel villone per un articolo per celebrare il primo anno di matrimonio tra Donald e Melania con un articolo su per People Magazine quando è stata spinta contro un muro ed è stata baciata.

Trump le avrebbe promesso di portarla a mangiare una bistecca e di darle il "miglior sesso che tu abbia mai fatto". La testimonianza è arrivata durante il processo a Trump per violenza sessuale e diffamazione promosso dalla scrittrice E. Jean Carroll.

Durante una pausa del servizio fotografico, Melania si è allontanata ed è stato in quel momento che trump si è avvicinato alla giornalista dicendole che voleva mostrarle una "stanza davvero fantastica". «Ho sentito la porta chiudersi dietro di me – ha raccontato Stoynoff - Quando mi sono voltato aveva le mani sulla mia spalla e mi stava spingendo contro il muro e mi stava baciando.

Ho provato a spingerlo via. È venuto di nuovo verso di me e ho provato a spingerlo di nuovo. Ha continuato a baciarmi, mi tratteneva per le spalle. Non ho detto parola. Ero scioccata. Nessuna parola è uscita dalla mia bocca. Ricordo solo una specie di borbottio. È entrato un maggiordomo e ha detto che Melania aveva finito di cambiarsi ed era pronta a riprendere il servizio fotografico e Trump se n'è andato».

Poco dopo Trump sarebbe tornato al contrattacco e nell'area della piscina le avrebbe detto: «Oh, sai che avremo una relazione. Non dimenticare quello che ha detto Marla (la seconda moglie, ndr): "Il miglior sesso che abbia mai fatto"».

Quando Melania è tornata tra di loro, Trump si è mostrato "adorabile" nei suoi confronti e Stoynoff ha portato avanti l'intervista nel miglior modo possibile. Non l'ha detto ai suoi capi perché si sentiva "umiliata e provava vergogna" e non voleva causare problemi alla rivista.

2. NUOVA SCONFITTA PER TRUMP, ARCHIVIATA LA CAUSA CONTRO IL NYT

(ANSA) Non c'e' tregua per Donald Trump. Un giudice di New York ha archiviato la causa intentata dal tycoon contro il New York Times per un'inchiesta sulle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 che ha anche vinto il Pulitzer. L'ex presidente ha denunciato il prestigioso quotidiano nel 2021 accusando tre dei suoi reporter di aver cospirato con Mary L. Trump, una nipote con la quale il tycoon non ha piu' rapporti, per ottenere in modo illegale i suoi documenti fiscali.

Il giudice Robert R. Reed ha stabilito che l'inchiesta del New York Times e' tutelata dal Primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la liberta' di stampa. "I tribunali hanno da tempo riconosciuto il diritto dei giornalisti di svolgere attività legali e ordinarie di raccolta di notizie senza timore di responsabilità illecite, poiché queste azioni sono protette dal primo emendamento", ha sentenziato il giudice che ha anche ordinato a Trump di pagare le spese legali sostenute dal Nyt e dai suoi giornalisti, Susanne Craig, David Barstow e Russ Buettner.

